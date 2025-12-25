La exorbitante cifra de la compra navideña de la China Suárez que hizo estallar las redes

china suárez zara

Cuál fue la llamativa actitud de Mauro Icardi al compartir las fotos de la primera Navidad con la China Suárez

Tras meses de conflictos mediáticos y disputas judiciales, tanto en el caso de Mauro Icardi con Wanda Nara como en el de la China Suárez con Benjamín Vicuña, finalmente el futbolista y la actriz pudieron celebrar juntos su primera Navidad en Buenos Aires, acompañados por sus hijos. Con autorización de la Justicia, Icardi quedó en condiciones de pasar las fiestas con Isabella y Francesca, y volvió a mostrarse con ellas en sus redes sociales después de un largo tiempo. Por su parte, la China acordó con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña compartir la Nochebuena y la Navidad con Rufina, Magnolia y Amancio.

Luego de una velada en familia y con algunos amigos cercanos, el jueves al mediodía fue la China quien tomó la iniciativa y publicó en su cuenta de Instagram las primeras imágenes de la celebración. En esas fotos se la vio radiante y sonriente en "la casa de los sueños", posando junto a Icardi frente al imponente árbol navideño. También compartió otra postal con sus tres hijos y mostró detalles de la cuidada ambientación de la mansión ubicada en Tigre, que lucía una decoración festiva de gran impacto.

Minutos más tarde, Icardi replicó el gesto y subió a su perfil de la misma red social su propio álbum de recuerdos de esta primera Navidad junto a la China Suárez y sus hijas. Como era de esperar, incluyó varias imágenes con su pareja y otras en las que se lo veía sonriente junto a Isabella y Francesca. Además, mostró la fastuosa ornamentación de la casa, donde llamó la atención una alfombra personalizada en la entrada con las iniciales de su nombre, "MI", entre otros detalles exclusivos.

Lo curioso de toda esta exposición es que ni Icardi apareció en fotos con los hijos de la China ni ella se mostró con las hijas del futbolista, al menos en lo que compartieron públicamente. Un dato que no pasa desapercibido, considerando las declaraciones de Wanda durante el año, quien aseguró que sus hijas no tenían buena relación con los chicos de la ex Casi Ángeles. En paralelo, otra interpretación que circuló en las redes fue que tanto Mauro como Eugenia habrían optado por la cautela, evitando cualquier gesto que pudiera incomodar a sus exparejas. Una manera de mostrarse más maduros y dejar atrás las chicanas.

Mauro Icardi y China Suárez - Navidad 2025

Mauro Icardi y China Suárez-Navidad 2025 1

casa Mauro Icardi - alfombra personalizada

casa Mauro Icardi - Navidad 2025