Conmoción en Brasil: murió a los 18 años una campeona juvenil de gimnasia artística
Isabelle Marciniak, ganadora de varias medallas en el Campeonato Brasileño, falleció tras una dura enfermedad. La triste noticia fue comunicada por la Federación Paranaense de Gimnasia.
Conmoción en la gimansia rítmica de Brasil: murió la campeona juvenil Isabelle Marciniak, a los 18 años. (Federación Paranaense de Gimnasia IG)
Isabelle Marciniak, campeona juvenil brasileña de gimnasia rítmica en 2021, murió a los 18 años horas antes de la Nochebuena. La Federación Paranaense de Gimnasia confirmó la noticia y expresó su pesar por la pérdida de la atleta, quien acumuló títulos regionales y nacionales desde muy joven.
Marciniak falleció a causa de la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático. Su velatorio tuvo lugar este jueves en Araucária, su ciudad natal, ubicada en la región metropolitana de Curitiba, donde también será sepultada.
El deceso de Marciniak ocurrió el miércoles 24 de diciembre en la región metropolitana de Curitiba, según detalló la Federación Paranaense de Gimnasia. El portal brasileño Ge Globo, informó que su velatorio se realizó en la capilla del cementerio Jardim Independência de Araucária, localidad donde nació y desarrolló su carrera, y donde también tendrá lugar el sepelio.
“Que su historia, su pasión por el deporte y su recuerdo permanezcan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta de formación humana y transformación. Nuestras condolencias. Descanse en paz”, expresó la Federación en un comunicado difundido en redes sociales.
Sus logros deportivos
Isabelle Marciniak ganó la medalla de oro en el concurso completo del Campeonato Brasileño Juvenil de Gimnasia Rítmica en 2021 y obtuvo la medalla de plata en la disciplina de cinta, además de consagrarse campeona en la prueba con pelota.
En 2023 volvió a subirse a lo más alto del podio, esta vez junto al trío adulto del Club Agir de Curitiba, con el que compitió en torneos regionales.