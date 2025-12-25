Conmoción en Brasil: murió a los 18 años una campeona juvenil de gimnasia artística

Sus logros deportivos

Isabelle Marciniak ganó la medalla de oro en el concurso completo del Campeonato Brasileño Juvenil de Gimnasia Rítmica en 2021 y obtuvo la medalla de plata en la disciplina de cinta, además de consagrarse campeona en la prueba con pelota.

Isabelle Marciniak fue campeona brasileña de gimnasia rítmica. (Federación Paranaense de Gimansia IG)

En 2023 volvió a subirse a lo más alto del podio, esta vez junto al trío adulto del Club Agir de Curitiba, con el que compitió en torneos regionales.