Violento asalto en una heladería de Mar del Plata: hay un detenido tras el impactante robo. 

El video del asalto: gritos, amenazas y un intento de abrir la caja fuerte

Las imágenes de las cámaras muestran cómo los delincuentes ingresaron cuando no había clientes. La empleada apenas alcanzó a decir “ey” antes de comenzar a gritar al ser reducida con violencia.

Aunque la cámara principal no registra la escena dentro del depósito, el audio captó la desesperación de la mujer, que fue amenazada durante poco más de dos minutos y medio.

En ese lapso, los ladrones intentaron forzar la caja fuerte, aunque no lograron abrirla. Incluso una clienta llegó a ingresar al local, pero se retiró rápidamente al advertir la situación.

El detenido es conocido como "El Pelado".

Cayó uno de los sospechosos: tenía un frondoso prontuario

Tras el robo, se inició una investigación por robo agravado, que culminó este viernes con la detención de un hombre de 42 años. Fue localizado en una vivienda de Villa Gascón, en la calle del mismo nombre al 7700.

De acuerdo con el Gabinete Técnico Operativo (GTO), el detenido actuó como campana del asalto: ingresó primero al local para inspeccionar la zona y luego salió para quedarse en una moto Honda Biz, lista para la huida.

El hombre posee un extenso historial delictivo, con antecedentes por:

Resistencia a la autoridad

Robo agravado por escalamiento

Allanamiento por homicidio

Robo calificado

Robo doblemente agravado con arma de fuego

Tentativa de robo agravado

Tenencia y portación ilegal de arma de guerra

Las imágenes del allanamiento.

Cómo sigue la causa

El caso está a cargo del fiscal Fernando Berlingieri, quien ordenó la formación de causa por “robo agravado por el uso de arma de fuego”. El imputado deberá presentarse en Tribunales en las próximas horas.

Las autoridades continúan con las tareas investigativas para identificar y detener a los otros tres involucrados en el robo.