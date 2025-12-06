Violento asalto en una heladería de Mar del Plata: hay un detenido tras el impactante robo
El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local ubicado sobre la Avenida Colón. La Policía busca intensamente a tres prófugos.
Violento asalto en una heladería de Mar del Plata: hay un detenido tras el impactante robo.
Una conocida heladería de Mar del Plata volvió a ser escenario de un violento episodio de inseguridad. Ocurrió el sábado al mediodía, cuando dos ladrones encapuchados ingresaron al local y sorprendieron a una empleada que se encontraba trabajando sola. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad, imágenes que fueron clave para identificar a los sospechosos y que derivaron en la detención de uno de ellos en las últimas horas.
El hecho ocurrió el 29 de noviembre, en una sucursal de la cadena Grido, ubicada sobre la avenida Colón al 8700. Pasadas las 13, dos delincuentes armados irrumpieron en el local vacío y sorprendieron a la empleada, una mujer de 30 años que en ese momento se encontraba en el depósito.
Según fuentes policiales, los ladrones la amenazaron con un arma de fuego,le robaron dinero en efectivo y su teléfono celular. Luego escaparon según un plan previo: dos cómplices los esperaban afuera en motos 110cc, quienes lograron darse a la fuga y permanecen prófugos.
La víctima sufrió heridas leves en el rostro y fue asistida por personal policial tras su llamado al 911.
El video del asalto: gritos, amenazas y un intento de abrir la caja fuerte
Las imágenes de las cámaras muestran cómo los delincuentes ingresaron cuando no había clientes. La empleada apenas alcanzó a decir “ey” antes de comenzar a gritar al ser reducida con violencia.
Aunque la cámara principal no registra la escena dentro del depósito, el audio captó la desesperación de la mujer, que fue amenazada durante poco más de dos minutos y medio.
En ese lapso, los ladrones intentaron forzar la caja fuerte, aunque no lograron abrirla. Incluso una clienta llegó a ingresar al local, pero se retiró rápidamente al advertir la situación.
Cayó uno de los sospechosos: tenía un frondoso prontuario
Tras el robo, se inició una investigación por robo agravado, que culminó este viernes con la detención de un hombre de 42 años. Fue localizado en una vivienda de Villa Gascón, en la calle del mismo nombre al 7700.
De acuerdo con el Gabinete Técnico Operativo (GTO), el detenido actuó como campana del asalto: ingresó primero al local para inspeccionar la zona y luego salió para quedarse en una moto Honda Biz, lista para la huida.
El hombre posee un extenso historial delictivo, con antecedentes por:
Resistencia a la autoridad
Robo agravado por escalamiento
Allanamiento por homicidio
Robo calificado
Robo doblemente agravado con arma de fuego
Tentativa de robo agravado
Tenencia y portación ilegal de arma de guerra
Cómo sigue la causa
El caso está a cargo del fiscal Fernando Berlingieri, quien ordenó la formación de causa por “robo agravado por el uso de arma de fuego”. El imputado deberá presentarse en Tribunales en las próximas horas.
Las autoridades continúan con las tareas investigativas para identificar y detener a los otros tres involucrados en el robo.