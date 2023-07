 La confesión de un policía que le hizo saber a la mamá de Cecilia Strzyzowski que no la iba a encontrar con vida

En el marco de la concentración que realizaron en el puente que une las provincias de Chaco y Corrientes, Gloria sostuvo: "Mi hija tenia miedo, pero por protegerme a mí no me lo dijo nunca. El 80% de las mujeres no se lo dicen a su familia por miedo. Absolutamente, nadie puede echarle la culpa a una piba porque la golpeen, la violen o la maten".