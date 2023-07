La hermana de Cecilia Strzyzowski rompió el silenció y habló sobre la relación "tóxica" de la joven con César Sena

“No me caía bien. Ellos vivían juntos en la casa de mi abuela. La relación tuvo algunos problemas de entrada, pero nunca fue por algo de ellos. Él la dejaba plantada y ese tipo de cosas. Por eso ya de por sí no me gustaba. Seguían peleando y me parecían un poco tóxicos”, sostuvo sobre el joven, que hoy se encuentra detenido en el marco de la causa.

En este marco, la hermana de la víctima fue consultada por la última comunicación que mantuvo con Cecilia Strzyzowski. “Dice que se está por ir a Ushuaia y que tiene miedo de que se caiga el avión. Nuestra relación se basaba en que ella me mande memes todo el día. Yo soy bastante, no sé si odiosa, pero no tan comunicativa así que yo le ponía o ‘Me gusta’ o le mandaba algún meme de vuelta y nada más”.

cecilia-desaparecida-chaco-femicidiowebp Cecilia lleva desaparecida hace casi dos semanas en Chaco y por el hecho detuvieron a su ex pareja, hijo de un poderoso matrimonio piquetero de esa provincia (Foto: NA).

Ángela se refirió también a Marcela Acuña, la madre de César Sena. “Ella siempre se quejaba de su suegra porque ella no la aprobaba”, contó. Y sobre el presunto femicidio, sostuvo: “En un principio pensé que si la había matado había sido un crimen pasional... que se le fue la mano o algo así. Pero si no están los pasajes, fue algo más planeado”, lanzó.

Además, aseguró que todo le parece “irreal” y que “es algo que le pasaría a otra persona, no a mí. Yo estoy enojada con ella porque me dejó. Yo le dije que no la quería. Ella era como mi mamá”. Y por último, cerró: “Tengo miedo todos los días, pero ya estamos jugados”.

Qué pasó con Cecilia Strzyzowski en Chaco

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 1° de junio en Resistencia, Chaco. Por el hecho detuvieron a su ex pareja, César Sena, hijo de un poderoso matrimonio piquetero de esa provincia.

En rigor, Emerenciano Sena y Marcela Acuña son los responsables del Movimiento Emerenciano, una de las organizaciones sociales con más poder dentro del distrito, cercana al gobierno de Jorge Capitanich.

Ese 1° de junio, Sena pasó a buscar a Cecilia por la casa de un familiar para llevarla a Ushuaia, donde iban a conseguir un trabajo por sus contactos en la política.