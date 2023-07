La revelación de tres testigos en el caso Cecilia Strzyzowski: rasguños, un raro pedido y un cuerpo oculto

Qué pasó Cecilia Strzyzowski: la declaración de tres testigos

Los fiscales creen que Cecilia permaneció toda la mañana de ese 2 de junio en el domicilio porque su antena de celular la ubicó allí desde las 09.19 horas. En tanto, Cesar Sena salió del lugar a las 10.46 y se dirigió hasta el Barrio Emerenciano Sena, donde se encontraban sus padres. Regresó solo a la casa de sus progenitores poco después de las 11.40.

Minutos más tarde, a las 12.16, arribaron también Emerenciano Sena y Marcela Acuña. A partir de esa hora, el Equipo Fiscal cree que el matrimonio y su hijo dieron muerte a Cecilia Strzyzowski, cuyo cuerpo sin vida quedó oculto en una habitación durante el resto de la tarde, por más de siete horas.

Lo que pasó en los momentos posteriores a ese mediodía resulta revelador. Según la causa, cerca de las 13, tras matar a Cecilia Strzyzowski, César Sena salió por segunda vez de su hogar y pasó a buscar a bordo de su vehículo a una joven allegada para ir a un operativo de Salud en la localidad cercana de Colonia Elisa. La testigo brindó detalles ante la Justicia de ese encuentro.

“En el camino vi que, en su cuello, en su frente y su pera, tenía tipo rasguños y le pregunté qué le había pasado”, detalló M.J.M (N. de la r.: A24.com no publica su nombre a modo de resguardo) ante los fiscales del caso.

Cecilia Strzyzowski chaco(2).jpg La última imagen de Cecilia Strzyzowski.

“Él me dijo textualmente: 'discutí con Cecilia y esta me tiró con todo lo que tenía delante', y me dijo también que Cecilia le pedía plata que él no tenía”, agregó.

Ese mismo mediodía, también pasaron a buscar con el auto a otra de las testigos, R.A.R, quien afirmó que ese 2 de junio, durante uno de los tantos trayectos que realizó junto a César Sena a diferentes operativos, recibió en su teléfono un particular pedido de Marcela Acuña.

“Ella me mandó una serie de mensajes de WhatsApp durante el viaje a Colonia Elisa, donde me decía: 'César está raro, capaz te cuenta; pedile que te cuente qué le pasa; él me pidió esta semana para estar en casa; él es orgulloso, lo vi lastimado y es super cerrado'", afirmó la mujer en su declaración testimonial ante los fiscales.

Según detalló, cuando llegaron y estuvieron solos, aprovechó para preguntarle a César qué le había pasado porque también vio que tenía rasguños en su cuello. “No recuerdo el lado, pero eran visibles. Él me contesta que fue porque se lastimó luchando o peleando en MMA (artes marciales mixtas)”, contó la testigo.

349300_1_18486_lg.jpg Las marcas que comprometen a César Sena. (Foto: archivo)

“Le pregunte también cómo andaba en sus estudios y en su vida en general, pero estaba raro. De todas formas, él siempre fue raro, introvertido, yo no podía sentarme con él una amistad”, agregó.

De acuerdo a sus dichos, César también le contó otras “cuestiones” que ella informó a Marcela Acuña por mensaje. “Me comentó que hacía un mes se había separado de Cecilia y que estaba viviendo con dos amigos por la 9 de julio (Resistencia)", dijo la joven a los investigadores.

Caso Cecilia Strzyzowski: un cuerpo oculto y una escalofriante circunstancia

Mientras esto sucedía, en el domicilio de los Sena se tejía una escalofriante circunstancia. Otra testigo, afirmó que solía ir a la vivienda todos los viernes a “planchar” las prendas de la familia. Ese 2 de junio fue a la casa de la calle Santa María de Oro a eso de las 16 horas y le abrió la puerta Marcela Acuña.

“Yo ingreso al domicilio, y me dirijo a la oficina donde están las ropas (…) que está ubicada debajo de las escaleras que están a un costado izquierdo de la casa posterior al garaje, que está en la entrada”, contó ante la Justicia.

casa sena cecilia chaco.jpg La casa de los Sena.

La mujer también declaró que entró a un depósito y se ubicó para planchar cerca de la cocina. Lo que no sabía es que en una de las habitaciones, según afirman los fiscales, todavía se encontraba, envuelto, el cuerpo de Cecilia.

Según explicó la nueva testigo, aproximadamente media hora o cuarenta minutos después de que comenzara a planchar, bajó desde la planta alta Marcela Acuña, que se puso a preparar mates porque “iba a salir”.

En ese momento, la testigo notó a la madre de César Sena “muy rara, tipo triste y distraída, lo cual no era común a como ella estaba, dado que siempre es muy activa y te conversa. Y ese día que bajó, ella estuvo muy callada”, expresó en su testimonial.

Tras calentar al agua, la dirigente social le dijo: "dejo la pava acá nomás, por si viene César a preparar mate". Luego, subió a la planta alta y bajó junto a su marido, Emerenciano Sena por una escalera ubicada en la parte delantera, para retirarse abordó de su camioneta.

Fabiana González-sena-acuña.Cecilia Strzyzowski, .jpg Clan Sena: cuatro de los siete detenidos por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski (Foto: archivo).

Cerca de las 17.30, llegó Gustavo Obregón, colaborador personal de la familia, abrió el portón y entró. “Yo pude observar que llegó sin vehículo. Ingresó a la casa, como que le mandaron buscando algo, y es una persona que siempre anda acelerado, camina rápido y nervioso. Y sube dirigiéndose a la planta alta de la casa”, contó la mujer.

En rigor, según declaró el propio Obregón, ese día cerca de las 17 le había llegado un perturbador mensaje de Marcela Acuña, que decía: "Andá a ver a casa, parece que hay un cuerpo y tengo miedo porque a César lo vi lastimado, nosotros estamos por salir con Emerenciano, nosotros nos vamos al barrio”.

Sobre la actitud de Obregón, la testigo agregó: “Andaba buscando algo, no sabía dónde buscar y estaba desconcertado, pero no me preguntó nada”. Tras esto, se sentó en el cantero a esperar, mientras se comunicaba por mensaje con Marcela Acuña.

“Pude observar esto porque desde donde yo plancho se puede ver la parte de la vereda y el portón estaba abierto. Cuando él estaba sentado en el cantero, viene de golpe hacia adentro y me dice: 'Dice la señora que levante todo y que se vaya nomás, que después ella le explica'".

cecilia chaco.jpg

Extrañada, la testigo levantó la ropa que le quedó sin planchar, guardó todo y se retiró. A las 17.12 Fabiana González, novia de Obregón y también mano derecha de los Sena, llegó a bordo de su moto y ambos ingresaron para colaborar con la tarea de hacer desaparecer las pruebas de la escena del hecho, según creen los investigadores.

Poco después, arribó César Sena y a las 19.27, junto a Obregón, se cree, cargaron el cuerpo de Cecilia Strzyzowski en la cajuela de su Hilux, para luego dirigirse hacia "Campo Rossi", ubicado en Zona Rural de la localidad de Puerto Tirol,