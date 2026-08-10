Se filtraron las fotos de Victoria Cantero tras el crimen de su novio: qué lesiones tenía en el cuerpo

La causa por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, sumó un nuevo elemento que podría resultar determinante para reconstruir qué ocurrió durante la madrugada en la vivienda de Resistencia, Chaco, donde fue apuñalado.
La causa por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia incorporó un nuevo elemento de prueba tras la difusión de imágenes tomadas por la Policía a Victoria Luz Cantero luego de su detención.
Se filtraron las fotos de Victoria Cantero tras el crimen de su novio en Chaco.
La causa por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, sumó un nuevo elemento que podría resultar determinante para reconstruir qué ocurrió durante la madrugada en la vivienda de Resistencia, Chaco, donde fue apuñalado.
En las últimas horas trascendieron las fotografías tomadas por la Policía a Victoria Luz Cantero, de 25 años, después de su detención. Las imágenes acompañan el examen elaborado por la División Medicina Legal de la Policía del Chaco, que constató distintas lesiones en el cuerpo de la joven.
El documento fue confeccionado el 2 de agosto de 2026, el mismo día del crimen, y lleva la firma del médico policial Adrián Ávalos. Según el informe difundido por medios chaqueños, Cantero presentaba marcas en la espalda, un brazo, un codo y ambas rodillas.
El dato adquiere relevancia porque la defensa podría invocarlo dentro de una eventual hipótesis de legítima defensa, mientras que la familia de la víctima sostiene una reconstrucción diferente. Sin embargo, hay una precisión central: el examen médico acredita la existencia de lesiones, pero no determina quién las provocó ni en qué circunstancias se produjeron.
El informe médico detalló que la imputada presentaba:
Los profesionales señalaron que las lesiones tenían varias horas de evolución y eran compatibles con traumatismos provocados por el contacto con un elemento duro o contra una superficie de esas características.
El informe también dejó asentado que Cantero no presentaba signos clínicos de intoxicación alcohólica al momento de ser examinada.
La documentación forma parte de las actuaciones que analizan los fiscales Ana González de Pacce y Juan Martín Bogado, quienes deberán cruzarla con la autopsia, las declaraciones testimoniales, las comunicaciones telefónicas y las pericias realizadas dentro de la vivienda.
La filtración de las imágenes reavivó uno de los puntos más controvertidos del expediente: cómo se produjeron las marcas que tenía Cantero. La defensa podría utilizarlas como elemento para respaldar la versión según la cual existió una confrontación previa en la que la joven habría sido agredida.
En las primeras horas posteriores al crimen, Cantero habría manifestado informalmente que se había defendido durante una pelea con su pareja. Sin embargo, esas expresiones no constituyen una declaración judicial válida, debido a que no fueron realizadas en una indagatoria formal con asistencia letrada.
El entorno de Álvarez Guardia, en cambio, cuestionó que las lesiones demuestren una agresión previa de la víctima. Familiares incluso plantearon públicamente la posibilidad de que algunas marcas pudieran haberse producido en otro momento.
Será la investigación forense la que deberá determinar si la localización, antigüedad y características de esas lesiones resultan compatibles con la secuencia que sostiene cada una de las partes.
En paralelo, la autopsia preliminar aportó información relevante sobre la violencia del ataque. Los especialistas determinaron que Matías recibió dos heridas de arma blanca en la base del cuello y otras dos en la zona de la clavícula derecha, además de distintas lesiones punzocortantes.
También se detectaron heridas en uno de sus brazos, que podrían ser compatibles con movimientos defensivos. Esa conclusión, sin embargo, deberá consolidarse en el informe médico forense definitivo, ya que los profesionales también deben diferenciar las heridas causadas durante el ataque de las marcas derivadas de las maniobras realizadas por el equipo médico para intentar salvarle la vida.
Una de las lesiones en la zona del cuello habría comprometido vasos sanguíneos importantes y provocado la hemorragia masiva que derivó en un shock hipovolémico.
Matías fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando, donde ingresó con vida y fue operado de urgencia, pero falleció horas después.
Otro elemento central de la causa es el testimonio de Facundo Cantero, hermano de la acusada y amigo íntimo de Matías.
Según declaró, recibió una llamada del joven después de haber sido herido. “Victoria me cortó, estoy sangrando”, habría dicho la víctima al pedirle que fuera rápidamente hasta la vivienda.
Facundo aseguró que llegó acompañado por su pareja y encontró a Matías consciente, sentado en un sillón y con una herida sangrante. Luego lo trasladó en un vehículo particular al hospital.
La Justicia analiza ahora los registros de los celulares para establecer la hora exacta de aquella comunicación y cotejar su contenido con las diferentes declaraciones.
Los teléfonos de Matías y Victoria se encuentran bajo análisis de especialistas en ciberdelitos. La investigación busca recuperar chats, llamadas, audios, fotografías y videos, además de establecer si hubo información eliminada después del crimen.
Amigos y familiares de Matías difundieron conversaciones previas en las que se hacía referencia a presuntos episodios de violencia dentro de la pareja. Una de las capturas muestra a un interlocutor preguntándole: “¿Te pegó otra vez?”.
También se difundieron fotografías donde el joven aparece con hematomas en el rostro.
Ese material todavía deberá ser autenticado y formalmente incorporado al expediente para determinar su valor probatorio.
Victoria Cantero permanece detenida y decidió abstenerse de prestar declaración indagatoria. Está imputada por homicidio agravado por el vínculo, delito que contempla prisión perpetua en caso de una condena.
La investigación deberá resolver próximamente su situación procesal mientras se completa el análisis de las pruebas.
Su defensa quedó encabezada por Lucas Bosch, luego de que el penalista Marco Molero renunciara al descubrir que Matías era sobrino de un amigo personal suyo.