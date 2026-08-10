Se filtraron las fotos de Victoria Cantero tras el crimen de su novio: qué lesiones tenía en el cuerpo

Qué lesiones tenía Victoria Cantero

Las fotografías tomadas por la Policía a Victoria Luz Cantero, de 25 años, después de su detención. (Foto: gentileza Diario Norte)

El informe médico detalló que la imputada presentaba:

Eritema y una excoriación superficial en la región escapular izquierda .

. Eritema en la región escapular derecha .

. Una equimosis en el brazo izquierdo .

. Una excoriación en el pliegue del codo derecho .

. Eritema en ambas rodillas.

Las fotografías tomadas por la Policía a Victoria Luz Cantero, de 25 años, después de su detención. (Foto: gentileza Diario Norte)

Los profesionales señalaron que las lesiones tenían varias horas de evolución y eran compatibles con traumatismos provocados por el contacto con un elemento duro o contra una superficie de esas características.

El informe también dejó asentado que Cantero no presentaba signos clínicos de intoxicación alcohólica al momento de ser examinada.

La documentación forma parte de las actuaciones que analizan los fiscales Ana González de Pacce y Juan Martín Bogado, quienes deberán cruzarla con la autopsia, las declaraciones testimoniales, las comunicaciones telefónicas y las pericias realizadas dentro de la vivienda.

Las fotos y las dos versiones sobre las heridas

La filtración de las imágenes reavivó uno de los puntos más controvertidos del expediente: cómo se produjeron las marcas que tenía Cantero. La defensa podría utilizarlas como elemento para respaldar la versión según la cual existió una confrontación previa en la que la joven habría sido agredida.

En las primeras horas posteriores al crimen, Cantero habría manifestado informalmente que se había defendido durante una pelea con su pareja. Sin embargo, esas expresiones no constituyen una declaración judicial válida, debido a que no fueron realizadas en una indagatoria formal con asistencia letrada.

El entorno de Álvarez Guardia, en cambio, cuestionó que las lesiones demuestren una agresión previa de la víctima. Familiares incluso plantearon públicamente la posibilidad de que algunas marcas pudieran haberse producido en otro momento.

Será la investigación forense la que deberá determinar si la localización, antigüedad y características de esas lesiones resultan compatibles con la secuencia que sostiene cada una de las partes.

Qué reveló la autopsia de Matías Álvarez

Los especialistas determinaron que Matías Álvarez recibió dos heridas de arma blanca en la base del cuello y otras dos en la zona de la clavícula derecha. (Foto: archivo)

En paralelo, la autopsia preliminar aportó información relevante sobre la violencia del ataque. Los especialistas determinaron que Matías recibió dos heridas de arma blanca en la base del cuello y otras dos en la zona de la clavícula derecha, además de distintas lesiones punzocortantes.

También se detectaron heridas en uno de sus brazos, que podrían ser compatibles con movimientos defensivos. Esa conclusión, sin embargo, deberá consolidarse en el informe médico forense definitivo, ya que los profesionales también deben diferenciar las heridas causadas durante el ataque de las marcas derivadas de las maniobras realizadas por el equipo médico para intentar salvarle la vida.

Una de las lesiones en la zona del cuello habría comprometido vasos sanguíneos importantes y provocado la hemorragia masiva que derivó en un shock hipovolémico.

Matías fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando, donde ingresó con vida y fue operado de urgencia, pero falleció horas después.

La llamada desesperada antes de morir

Otro elemento central de la causa es el testimonio de Facundo Cantero, hermano de la acusada y amigo íntimo de Matías.

Según declaró, recibió una llamada del joven después de haber sido herido. “Victoria me cortó, estoy sangrando”, habría dicho la víctima al pedirle que fuera rápidamente hasta la vivienda.

Facundo aseguró que llegó acompañado por su pareja y encontró a Matías consciente, sentado en un sillón y con una herida sangrante. Luego lo trasladó en un vehículo particular al hospital.

La Justicia analiza ahora los registros de los celulares para establecer la hora exacta de aquella comunicación y cotejar su contenido con las diferentes declaraciones.

Los celulares, otra prueba que puede resultar decisiva

Los teléfonos de Matías y Victoria se encuentran bajo análisis de especialistas en ciberdelitos. La investigación busca recuperar chats, llamadas, audios, fotografías y videos, además de establecer si hubo información eliminada después del crimen.

Amigos y familiares de Matías difundieron conversaciones previas en las que se hacía referencia a presuntos episodios de violencia dentro de la pareja. Una de las capturas muestra a un interlocutor preguntándole: “¿Te pegó otra vez?”.

También se difundieron fotografías donde el joven aparece con hematomas en el rostro.

Ese material todavía deberá ser autenticado y formalmente incorporado al expediente para determinar su valor probatorio.

Victoria Cantero se abstuvo de declarar

Victoria Cantero permanece detenida y decidió abstenerse de prestar declaración indagatoria. Está imputada por homicidio agravado por el vínculo, delito que contempla prisión perpetua en caso de una condena.

La investigación deberá resolver próximamente su situación procesal mientras se completa el análisis de las pruebas.

Su defensa quedó encabezada por Lucas Bosch, luego de que el penalista Marco Molero renunciara al descubrir que Matías era sobrino de un amigo personal suyo.