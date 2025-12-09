La desgarradora despedida a los chicos que murieron atropellados por una camioneta en plena ruta

Los conmovedores mensajes de despedida a los jóvenes atropellados en Entre Ríos

La trágica muerte de Juan Carlos y Sasha generó una profunda conmoción en Crespo donde residía Müller De Campos (oriundo de Misiones) y entre los seres queridos de la joven entrerriana. En las redes sociales se multiplicaron los mensajes de despedida y los pedidos de justicia por el hecho.

la-desgarradora-despedida-a-los-dos-motociclistas-que-murieron-en-la-ruta-32-foto-facebook-LJUDBMTPFJCTLHMFCPAWXPDAJY

“Mi Sasha... no puedo creer esto, pero me quedo con las risas y momentos hermosos que pasé junto a vos. Te voy a extrañar la vida entera, hasta que nos volvamos a encontrar. Te amaré siempre”, publicó una amiga de la chica.

“No puedo creer que fue tu último ‘te amo’. Mi Sasha, mi Nego, mis compañeros de mi corazón. No acepto que no estén más conmigo. Vuelen alto, mis angelitos hermosos”, expresó otra joven que los conocía.

Desde la escuela Nº 9 “Félix Frías” NINA-NEP, donde cursaba Grandoli, también compartieron un comunicado:

“La comunidad educativa de la escuela Nº 9 ‘Félix Frías’ NINA-NEP acompaña en este difícil momento a la Sra. Esmilda Guillone ante la pérdida de su nieta. Rogamos pronta resignación y que Dios le otorgue fortaleza”.