La desgarradora despedida a los chicos que murieron atropellados por una camioneta en plena ruta
Sasha Grandoli (19) y Juan Carlos Müller De Campos (18) fallecieron el domingo por la noche tras ser embestidos en la moto en la que viajaban.
Dos jóvenes de 18 y 19 años que viajaban en moto murieron el domingo por la noche cuando fueron atropellados por una camioneta Amarok en la ruta provincial 32, a la altura del kilómetro 24,5 del tramo que une Seguí con Viale, en Entre Ríos. Los adolescentes fueron identificados como Juan Carlos Müller De Campos y Sasha Grandoli.
Por la violencia del impacto sobre el rodado de 110 cc, ambos perdieron la vida en el acto. En tanto, el conductor del vehículo, de 42 años, que circulaba en el mismo sentido, resultó detenido mientras se aguarda el avance de la investigación.
Tras el siniestro, personal de la Policía de Entre Ríos y peritos viales trabajaron durante varias horas en el lugar, con tránsito asistido, para relevar huellas y tomar muestras que permitan entender cómo ocurrió todo.
La zona de la tragedia, en la que no hubo testigos presenciales que permitan reconstruir con precisión la mecánica del choque, cuenta con escasa iluminación, por lo que este será un aspecto fundamental a evaluar, según informaron fuentes que trabajan en el caso.
Los conmovedores mensajes de despedida a los jóvenes atropellados en Entre Ríos
La trágica muerte de Juan Carlos y Sasha generó una profunda conmoción en Crespo donde residía Müller De Campos (oriundo de Misiones) y entre los seres queridos de la joven entrerriana. En las redes sociales se multiplicaron los mensajes de despedida y los pedidos de justicia por el hecho.
“Mi Sasha... no puedo creer esto, pero me quedo con las risas y momentos hermosos que pasé junto a vos. Te voy a extrañar la vida entera, hasta que nos volvamos a encontrar. Te amaré siempre”, publicó una amiga de la chica.
“No puedo creer que fue tu último ‘te amo’. Mi Sasha, mi Nego, mis compañeros de mi corazón. No acepto que no estén más conmigo. Vuelen alto, mis angelitos hermosos”, expresó otra joven que los conocía.
Desde la escuela Nº 9 “Félix Frías” NINA-NEP, donde cursaba Grandoli, también compartieron un comunicado:
“La comunidad educativa de la escuela Nº 9 ‘Félix Frías’ NINA-NEP acompaña en este difícil momento a la Sra. Esmilda Guillone ante la pérdida de su nieta. Rogamos pronta resignación y que Dios le otorgue fortaleza”.