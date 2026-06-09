El video que complica a Soledad Andreani: en el auto con Barrelier después del femicidio de Agostina Vega

Por qué el video es clave

Para los investigadores, el video tiene especial importancia por el momento en que fue grabado. Según la hipótesis del fiscal Raúl Garzón, fue registrado poco después del lapso en el que Barrelier habría abandonado el cuerpo de Agostina en un descampado de Ampliación Ferreyra.

La causa ubica como período determinante la franja comprendida entre las 10 y las 12 del mediodía del lunes 25 de mayo. Durante esas horas, de acuerdo con la acusación, el imputado habría trasladado los restos de la adolescente utilizando el automóvil.

La reconstrucción judicial sostiene que el asesinato ocurrió entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas del domingo 24 dentro de la vivienda de Juan del Campillo al 878, en barrio Cofico, donde residía Barrelier.

Los imputados

La situación procesal de Andreani también quedó bajo análisis. La mujer fue detenida este lunes y se convirtió en la tercera persona arrestada en el expediente. Está acusada de encubrimiento agravado.

Los investigadores consideran que el Ford Ka tuvo un rol central en los hechos posteriores al crimen. El vehículo fue secuestrado días después y una de las sospechas es que habría sido lavado tras ser utilizado.

Andreani mantenía una relación sentimental con Barrelier. Antes de su detención declaró que ambos se habían separado pocos días antes del femicidio, aunque aseguró que el acusado volvió a contactarla el 25 de mayo para solicitarle el préstamo del automóvil.

Mientras Barrelier continúa imputado como presunto autor material del femicidio, Andreani y Osvaldo Fassetta enfrentan cargos por encubrimiento agravado.