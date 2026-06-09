Giro de último momento en la Selección Argentina: el tapado que pica en punta para reemplazar a Balerdi

Guido Rodríguez: Cuenta con el respaldo de su trayectoria en el ciclo. El mediocampista, de buena actualidad en Valencia, no juega en la Albiceleste desde 2024, pero fue una fija en el inicio del ciclo: ganó las dos Copa América y fue uno de los campeones del mundo. Su perfil responde a una necesidad táctica de emergencia: con Leandro Paredes tocado (Scaloni dijo que se sumará a sus compañeros al final de la semana tras el desgarro que sufrió frente a la Universidad Católica), sería una opción llevar a un volante de marca que puede suplirlo en el eje del mediocampo. En el amistoso con Honduras, Scaloni debió poner a Exequiel Palacios en esa función.

Máximo Perrone: Es la alternativa de juventud para la zona central. El juvenil es compañero de Nicolás Paz en el sorpresivo Como de la Serie A en el que fue una de las figuras. Tiene dos partidos en la Albiceleste y fue citado para los amistosos de marzo, ante Mauritania y Zambia.

Emiliano Buendía: Aporta una variante netamente ofensiva. De gran temporada en el Aston Villa en el que marcó 11 goles en 54 partidos, el marplatense de 29 años tiene dos partidos en el seleccionado y su última aparición fue en noviembre, pero es uno de los casos que despertó cierta sorpresa al quedar fuera de los 26 por el nivel que mostró en la Premier League. El jugador, que viene de ser campeón de la Europa League, ya estuvo bajo aviso: la semana pasada, cuando peligraba la presencia de Nico Paz, lo llamaron desde el seleccionado para avisarle que se entrenara y estuviera atento.

Cuándo confirmará Lionel Scaloni al nuevo convocado para el Mundial

De acuerdo con las declaraciones del propio entrenador, el misterio se develará en los plazos inmediatos posteriores al cierre de la jornada de fútbol en los Estados Unidos. Según pudo saber TyC Sports, el jugador elegido será informado el martes antes del amistoso.

El propio conductor del equipo fijó la hoja de ruta en conferencia de prensa: "No lo voy a decir inmediatamente después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles, quien decidamos, va a estar con nosotros. En la posición del flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea en base a cómo terminen. Mañana decidiremos, pero no pasa del miércoles", aseguró Scaloni este lunes.

Por qué la Selección Argentina busca un volante y no un defensor central

La mutación del puesto a reforzar radica en que la estructura defensiva central se encuentra consolidada y las bandas recuperaron la tranquilidad médica necesaria. Lo cierto es que la zaga está cubierta con Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina, que naturalmente es central aunque Scaloni lo lleva también como variante de Nicolás Tagliafico porque en Olympique de Marsella juega como stopper.

Por otra parte, los problemas en los laterales derechos ingresaron en fase de resolución positiva. Hasta ahora se perfilaban Agustín Giay y Nicolás Capaldo con altas chances. Los dos laterales derechos están junto al plantel para los amistosos, pero ambos fueron llamados por las lesiones de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina. Sin embargo, los dos jugadores estuvieron a la par del plantel por primera vez el domingo y el lunes el técnico anunció que tienen el alta médica, por lo que sus evoluciones han sido buenas y si no sale ninguno de ellos, no sumará tercer marcador derecho. De todos modos, habrá que ver cómo responden si suman minutos hoy ante Islandia.