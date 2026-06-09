Caso Agostina Vega: el rol que habría tenido cada uno de los detenidos

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En el centro de la causa se encuentra Claudio Gabriel Barrelier, señalado como el presunto autor material del crimen. Tras recibir el alta médica, el sospechoso solicitó ampliar su declaración ante el fiscal, una instancia que podría aportar nuevos datos sobre lo ocurrido y sobre la posible participación de otras personas.

La situación de Soledad Andreani es una de las novedades más relevantes de la investigación, sobre todo después de conocerse el video. Según la hipótesis fiscal, la mujer le habría hecho algo más que prestar a Barrelier su Ford Ka negro, vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el descampado donde finalmente fue hallado.

Además, los investigadores sospechan que Andreani lavó el automóvil una vez que le fue devuelto. Esa maniobra es considerada clave por la fiscalía, ya que podría haber tenido como objetivo eliminar rastros o evidencia de interés para la causa.

claudio-barrelier-agostina-vega-casa-IZK5AUAP3BFVLIKRRV4UTDZYNM La casa de Barrelier. (Foto: archivo)

La situación de Osvaldo Fassetta

El otro detenido es Osvaldo Miguel Fassetta, quien convivía con Barrelier en la vivienda de barrio Cofico que quedó bajo la lupa de los investigadores. Aunque mantenía una relación reciente con el principal acusado, la Justicia considera que pudo haber tenido conocimiento de elementos relevantes para la causa.

Fassetta está imputado por presuntamente haber ocultado pruebas que podrían haber contribuido al esclarecimiento del crimen. Su situación procesal será evaluada en las próximas audiencias, mientras avanzan las medidas ordenadas por la fiscalía.

Qué dijeron los abogados de los acusados

Tras la detención de Andreani, su abogada defensora, Marina Romano, aseguró que la mujer atraviesa un momento de profunda conmoción. “Tomé contacto con mi clienta y en este momento está colapsada, en un estado de shock”, afirmó la letrada al referirse a las primeras horas posteriores al arresto.

Respecto de la acusación, Romano indicó que aguardará conocer formalmente las pruebas reunidas por la fiscalía. “Todas las pruebas me las van a tener que poner a disposición al momento de que se formalice la acusación. Mientras tanto, voy a aceptar el cargo y evaluar posibles nulidades”, sostuvo.

Por su parte, Eduardo Javier Medina Allende, abogado defensor de Fassetta, señaló que esperará la declaración indagatoria de su cliente antes de definir la estrategia judicial que adoptará en el expediente.

Agostina Vega (2) Agostina Vega, la víctima. (Foto: redes)

Una causa que sigue bajo secreto de sumario

La investigación continúa bajo secreto de sumario, por lo que gran parte de las pruebas recolectadas permanecen reservadas. Sin embargo, las últimas detenciones muestran que la fiscalía avanza sobre la hipótesis de una posible red de colaboración que habría ayudado a encubrir el crimen.

Las próximas horas serán determinantes para conocer el resultado de las nuevas indagatorias y establecer si la Justicia ordena más detenciones o incorpora nuevos elementos que permitan reconstruir con precisión qué ocurrió con Agostina Vega.