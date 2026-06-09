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Caso Agostina Vega: el rol que habría tenido cada uno de los detenidos

La Justicia avanza con la investigación y ya son tres los acusados. Los investigadores creen que Barrelier no actuó solo y que fue ayudado antes o después del crimen.

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La causa por el femicidio de Agostina ya tiene tres detenidos. (Foto: NA).

La causa por el femicidio de Agostina ya tiene tres detenidos. (Foto: NA).

La investigación por el femicidio de Agostina Vega dio un giro importante en las últimas horas con la detención de una tercera persona vinculada a la causa. La medida judicial fortalece una de las principales líneas de investigación que sigue la fiscalía: que el principal acusado, Claudio Gabriel Barrelier, habría contado con colaboración antes o después del crimen.

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La nueva detenida es Soledad Andreani, expareja de Barrelier, quien quedó imputada por el delito de encubrimiento agravado. Con esta incorporación, ya son tres las personas arrestadas en el expediente que instruye el fiscal Raúl Garzón, mientras continúan las tareas para reconstruir los movimientos de los involucrados y determinar qué ocurrió con la adolescente.

En las últimas horas trascendió un video en el que se los ve a Soledad con Barrelier con el Ford Ka estacionado, el baúl abierto y sacudiendo una frazada en la puerta de la casa donde vivía el principal imputado en la causa. Las imágenes datan del día lunes, 48 horas después de la desaparición de Agostina Vega y complican a los dos detenidos.

Para los investigadores, cada uno de los acusados habría desempeñado una función específica en los hechos que rodearon el femicidio de Agostina Vega.

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En el centro de la causa se encuentra Claudio Gabriel Barrelier, señalado como el presunto autor material del crimen. Tras recibir el alta médica, el sospechoso solicitó ampliar su declaración ante el fiscal, una instancia que podría aportar nuevos datos sobre lo ocurrido y sobre la posible participación de otras personas.

La situación de Soledad Andreani es una de las novedades más relevantes de la investigación, sobre todo después de conocerse el video. Según la hipótesis fiscal, la mujer le habría hecho algo más que prestar a Barrelier su Ford Ka negro, vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el descampado donde finalmente fue hallado.

Además, los investigadores sospechan que Andreani lavó el automóvil una vez que le fue devuelto. Esa maniobra es considerada clave por la fiscalía, ya que podría haber tenido como objetivo eliminar rastros o evidencia de interés para la causa.

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La casa de Barrelier. (Foto: archivo)

La casa de Barrelier. (Foto: archivo)

La situación de Osvaldo Fassetta

El otro detenido es Osvaldo Miguel Fassetta, quien convivía con Barrelier en la vivienda de barrio Cofico que quedó bajo la lupa de los investigadores. Aunque mantenía una relación reciente con el principal acusado, la Justicia considera que pudo haber tenido conocimiento de elementos relevantes para la causa.

Fassetta está imputado por presuntamente haber ocultado pruebas que podrían haber contribuido al esclarecimiento del crimen. Su situación procesal será evaluada en las próximas audiencias, mientras avanzan las medidas ordenadas por la fiscalía.

Qué dijeron los abogados de los acusados

Tras la detención de Andreani, su abogada defensora, Marina Romano, aseguró que la mujer atraviesa un momento de profunda conmoción. “Tomé contacto con mi clienta y en este momento está colapsada, en un estado de shock”, afirmó la letrada al referirse a las primeras horas posteriores al arresto.

Respecto de la acusación, Romano indicó que aguardará conocer formalmente las pruebas reunidas por la fiscalía. “Todas las pruebas me las van a tener que poner a disposición al momento de que se formalice la acusación. Mientras tanto, voy a aceptar el cargo y evaluar posibles nulidades”, sostuvo.

Por su parte, Eduardo Javier Medina Allende, abogado defensor de Fassetta, señaló que esperará la declaración indagatoria de su cliente antes de definir la estrategia judicial que adoptará en el expediente.

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Agostina Vega, la víctima. (Foto: redes)

Agostina Vega, la víctima. (Foto: redes)

Una causa que sigue bajo secreto de sumario

La investigación continúa bajo secreto de sumario, por lo que gran parte de las pruebas recolectadas permanecen reservadas. Sin embargo, las últimas detenciones muestran que la fiscalía avanza sobre la hipótesis de una posible red de colaboración que habría ayudado a encubrir el crimen.

Las próximas horas serán determinantes para conocer el resultado de las nuevas indagatorias y establecer si la Justicia ordena más detenciones o incorpora nuevos elementos que permitan reconstruir con precisión qué ocurrió con Agostina Vega.

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