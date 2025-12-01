Corría picadas en moto, chocó con una camioneta y el desenlace fue impactante

El motociclista fue trasladado al Hospital Pirovano. Según información publicada por La Brújula 24, los médicos le diagnosticaron una fractura expuesta de tobillo, fractura de cadera, fractura de muñeca y politraumatismo de tórax. Las fuentes sanitarias detallaron que J.E. fue sometido a una intervención quirúrgica durante la noche.

El lugar del choque quedó bajo custodia policial en las horas posteriores. La evolución clínica del joven definirá el alcance judicial del episodio.

La muerte de una pareja en José C. Paz tras ser chocado por una camioneta

Un video muestra el instante del brutal accidente en José C. Paz que dejó a una pareja fallecida y a sus tres hijos internados en grave estado. El hecho ocurrió a inicios de noviembre, en la esquina de Ruta 197 y Mendoza, cuando una Volkswagen Amarok, conducida por un joven de 23 años, chocó de lleno contra un Renault 12 en el que viajaban cinco personas.

Según las imágenes registradas por cámaras de seguridad, el auto familiar parece cruzar la avenida con una maniobra riesgosa. En cuestión de segundos, la camioneta apareció a gran velocidad y se incrustó en el lateral del vehículo.

El impacto fue tan violento que el conductor salió despedido del auto, que quedó completamente destrozado, mientras la camioneta terminó incrustada contra un poste.

Renault 12 destrozado José C Paz 2

En el Renault viajaban Renzo y Eliana Benítez, junto a sus hijos de 7, 11 y 14 años. La pareja murió en el acto, mientras que los chicos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos y fueron rescatados por los bomberos.

Los menores fueron trasladados al hospital local con múltiples fracturas y traumatismos, y luego derivados a los hospitales Gutiérrez y Garrahan. El mayor de los hermanos permanece en grave estado.

El conductor de la camioneta, Michael Jean Carballo, fue asistido en el lugar, pero no sufrió lesiones de gravedad.

Su abogado, Juan Carlos Osorio, afirmó que el test de alcoholemia dio negativo y que su defendido “no se encontraba bajo efecto de ningún estupefaciente”. Agregó además que “dio el consentimiento para que se le practiquen exámenes sanguíneos”.

La Fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, lo imputó por doble homicidio culposo agravado y lesiones.