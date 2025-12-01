Corría picadas en moto, chocó con una camioneta y el desenlace fue impactante
Un motociclista de 22 años protagonizó un violento choque durante una carrera ilegal en Tres Arroyos y terminó gravemente herido tras impactar contra una Ford F-100.
iUn motociclista de 22 años terminó incrustado en el parabrisas de una camioneta después de una carrera ilegal en Tres Arroyos. El episodio, captado por cámaras de la zona, dejó ver a dos motos viajando a gran velocidad por la avenida Aníbal Ponce al 1100. El joven, identificado como J.E., circulaba detrás de otra moto cuando impactó contra el lateral del acompañante de una Ford F-100.
El siniestro ocurrió el domingo por la noche frente al destacamento del Comando de Prevención Rural (CPR). Personal municipal llegó de inmediato y dispuso un corte de tránsito mientras se aguardaba el parte médico y la intervención judicial correspondiente.
El conductor de la camioneta relató a La Voz del Pueblo: “Los chicos venían corriendo picada, no los vi, la verdad fue todo rápido”. En las grabaciones se observa el desplazamiento a alta velocidad de los dos motociclistas por el tramo que une Alem con Libertad, hasta que uno de ellos, Escudero, colisiona contra la Ford F-100 y sale despedido hacia el capot, golpe que rompe el parabrisas del vehículo.
La asistencia se activó en cuestión de minutos. Efectivos policiales, personal de tránsito y una ambulancia del SAME, dependiente del Centro Municipal de Salud, arribaron para atender la emergencia y asegurar el sector.
El motociclista fue trasladado al Hospital Pirovano. Según información publicada por La Brújula 24, los médicos le diagnosticaron una fractura expuesta de tobillo, fractura de cadera, fractura de muñeca y politraumatismo de tórax. Las fuentes sanitarias detallaron que J.E. fue sometido a una intervención quirúrgica durante la noche.
El lugar del choque quedó bajo custodia policial en las horas posteriores. La evolución clínica del joven definirá el alcance judicial del episodio.
La muerte de una pareja en José C. Paz tras ser chocado por una camioneta
Según las imágenes registradas por cámaras de seguridad, el auto familiar parece cruzar la avenida con una maniobra riesgosa. En cuestión de segundos, la camioneta apareció a gran velocidad y se incrustó en el lateral del vehículo.
El impacto fue tan violento que el conductor salió despedido del auto, que quedó completamente destrozado, mientras la camioneta terminó incrustada contra un poste.
En el Renault viajaban Renzo y Eliana Benítez, junto a sus hijos de 7, 11 y 14 años. La pareja murió en el acto, mientras que los chicos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos y fueron rescatados por los bomberos.
Los menores fueron trasladados al hospital local con múltiples fracturas y traumatismos, y luego derivados a los hospitales Gutiérrez y Garrahan. El mayor de los hermanos permanece en grave estado.
El conductor de la camioneta, Michael Jean Carballo, fue asistido en el lugar, pero no sufrió lesiones de gravedad.
Su abogado, Juan Carlos Osorio, afirmó que el test de alcoholemia dio negativo y que su defendido “no se encontraba bajo efecto de ningún estupefaciente”. Agregó además que “dio el consentimiento para que se le practiquen exámenes sanguíneos”.
La Fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, lo imputó por doble homicidio culposo agravado y lesiones.