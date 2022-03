La estafadora de Tinder argentina: es policía y robó una suma millonaria a un hombre de Puerto Madryn

¿Cómo fue su modus operandi? Leila contactó por medio de la app de citas Tinder al hombre de 25 años y radicado en Madryn. Mantuvieron una relación virtual durante tres años. Hace unos días, la víctima decidió radicar una denuncia contra la mujer en la que enumeró todos los detalles del engaño que sufrió.

A raíz de la denuncia, se abrió una investigación de la que participaron la DPI de Madryn junto al Ministerio de Seguridad, y personal de la Agencia de Control Policial y la Delegación Centro Norte.

Estafadora de Tinder 2.jpg Si bien el denunciante aclaró a las autoridades que nunca conoció personalmente a Leila, el joven aclaró que mantuvo una relación “cercana” de forma virtual.

¿Cómo operaba la estafadora de Tinder argentina?

En las últimas horas, las autoridades allanaron y registraron el domicilio de la acusada, radicada en la ciudad de Santa Fe. Allí confirmaron que la mujer fue la autora del fraude, que empezó en 2019.

Se informó que Leila era una suboficial de Policía de Santa Fe que registraba una causa en su contra por la que le incautaron 200 kilos de marihuana.

Semanas atrás, la mujer comenzó a amenazarlo y fue en ese momento que la víctima decidió radicar su denuncia. “Durante estos últimos tres años le giré alrededor de 4.500.000 de pesos. El dinero decidí enviárselo dado que ella me contaba los problemas por los que pasaba, que eran generalmente relacionados a la mantención de sus hijos, alquiler de vivienda o cuotas que tenía que pagar”, detalló el joven en su descargo.

¿Qué dijo la víctima?

“Me dijo que había sacado un préstamo, que no podía pagarlo y que había personas que le habían atacado la casa a tiros por no pagar. Leila me pasó el teléfono y yo hablé con el prestamista, para pedirle un tiempo para conseguir la plata”, agregó.

Y en ese sentido, continuó: “Recuerdo que le envié ese dinero para que Leila pague el crédito, sin embargo, yo estuve averiguando y me enteré que ella se había hecho una cirugía de pecho”.

Al ser consultado por la policía sobre si conocía personalmente a la mujer, el joven de 25 años aclaró que no y contó que una semana atrás Leila le escribió reclamándole dinero, porque había logrado acceder a un préstamo.

“Ante mi negativa, recibo mensajes que me dicen que si no pago iba a sufrir las consecuencias, por lo que lo hablé con mis padres y decidí radicar la denuncia”, finalizó el joven.