La ex policía que grababa contenido erótico fue detenida tras un choque mortal: su sospechosa actitud

Posteriormente, los agentes hallaron el arma con su cargador colocado y varias municiones en condiciones de uso. A raíz de ello, la fiscalía dispuso su imputación por tenencia ilegal de arma de guerra.

Pero el hallazgo no terminó allí. Durante la inspección del BMW, los investigadores encontraron sustancias estupefacientes y elementos utilizados para el fraccionamiento de droga, lo que abrió una nueva línea investigativa.

Los peritos ahora intentan determinar el origen de esos elementos y si guardan relación con alguna actividad vinculada al narcotráfico. Por ese motivo, el vehículo quedó secuestrado y bajo análisis de especialistas.

La causa quedó inicialmente caratulada como homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito. En paralelo, continúan las pericias accidentológicas y toxicológicas para establecer cómo se produjo el choque y qué responsabilidad tuvo cada uno de los involucrados.

Quién es Nicole Verón

Nicole Verón había sido separada de la Policía de la Ciudad en noviembre de 2025 luego de una investigación administrativa que detectó perfiles en plataformas de contenido para adultos donde aparecía utilizando prendas y elementos asociados a la fuerza de seguridad.

La entonces oficial contaba con poco más de tres años de servicio cuando las autoridades iniciaron un sumario interno. Según trascendió en aquel momento, algunas publicaciones la mostraban vistiendo uniforme policial sin identificaciones visibles.

Tras ser suspendida y posteriormente expulsada de la institución, Verón sostuvo públicamente que atravesaba problemas económicos. Sin embargo, la investigación concluyó con su desvinculación definitiva de la fuerza.

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Ahora, su nombre vuelve a ocupar el centro de la escena por un expediente mucho más complejo, que combina un choque fatal, el hallazgo de un arma de guerra y una investigación paralela por drogas.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 2 descentralizada de Ezeiza continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades penales de todos los involucrados y esclarecer tanto la mecánica del accidente como la procedencia del arma y de los estupefacientes secuestrados.