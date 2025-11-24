En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Policía
TikTok
EXCLUSIVO A24

La policía tiktoker habló de sus ingresos: "Es mucho más que un salario policial"

Nicole, la agente de la Policía de la Ciudad que fue pasada a disponibilidad por grabar contenido erótico por utilizar el uniforme de esa fuerza contó en A24 cómo atraviesa el sumario administrativo, qué ingresos obtiene fuera de la fuerza y qué espera para su futuro laboral.

La policía tiktoker habló de sus ingresos: Es mucho más que un salario policial
Leé también "Para TikTok": la dura crítica de Ale Sergi que terminó en una triple eliminación en La Voz Argentina
para tiktok: la dura critica de ale sergi que termino en una triple eliminacion en la voz argentina

La efectiva policial confió en una conversación por videollamada con A24 que "en este momento estoy contenida por parte de mi familia, por parte de amistades, eso es lo que me mantiene firme", después de conocer el viernes pasado que las autoridades de la Policía de la Ciudad dispusieron su pase a disponibilidad por la utilización del uniforme de esa fuerza para la realización del contenido erótico.

"Estoy esperando la resolución que se va a dar en breve. Veremos... seguramente, me den la baja definitiva o una exoneración", expresó respecto al sumario administrativo abierto.

Embed

En cuanto a lo que la motivó a empezar a realizar ese tipo de contenido en su cuenta de TikTok, Nicole contó que en junio de este año se encontraba de licencia médica relacionada a un sucedo de "violencia de género" y explicó que, por eso, tuvo que "recurrir a esto como un segundo trabajo".

"Pedí disculpas por la utilización del uniforme. La verdad es que sí, yo me siento completamente arrepentida", manifestó aunque en el último video que subió a su cuenta hizo referencia a haberse quedado sin trabajo y se la vio vestida nuevamente con el atuendo de la fuerza de la Ciudad.

En cuanto a la viralización del contenido generado, sostuvo que "sinceramente, los primeros videos que subí con el uniforme no pensé que iban a tener el alcance que tuvieron" y afirmó que "no lo hice con un fin". "Pido disculpas. Mi intención no fue que se malinterprete de esa manera", insistió.

Consultada por el ingreso que obtiene en su actividad en Only Fans, la policía prefirió no dar detalles de lo que percibe aunque sí hizo una relación con el salario de la Policía de la Ciudad: "Es mucho más que un salario de un policía. Es más, se supone que la Policía de la Ciudad es una de las fuerzas mejores pagas. De igual modo, no ganan lo que deberían de ganar".

La tiktoker policía habló de lo que espera

Además, precisó que los videos los sube ella a sus cuentas y explicó que si bien en el momento del sumario tuvo que entregar su uniforme en el contenido que sigue subiendo se la ve vestida así porque fueron grabados "anteriormente".

"Se puede utilizar otro tipo de uniformes, otras cosas. Para la gente que consume este tipo de contenido para adulto gusta que una persona, vaya cambiando de igual modo su vestimenta, su manera de hablar, no es que se quede solamente con la temática que uno dio en un inicio", analizó sobre la variación que podría realizar en su perfil.

En cuanto a cómo continuará de ahora en adelante, confió que no quiere seguir siendo policía, planteó que va "a seguir vendiendo contenido para páginas de adultos" y mencionó que tiene planeado estudiar abogacía.

Por qué investigan a la policía Nicole

La Justicia federal analiza si detrás de los videos eróticos protagonizados por la policía Nicole operaba una organización dedicada a explotación sexual. La investigación quedó habilitada tras la denuncia del abogado Rodrigo Tripolone, quien pidió medidas urgentes para asegurar evidencia digital y establecer si existieron maniobras de trata, proxenetismo o captación de mujeres.

El abogado llevó la presentación al Juzgado Federal de Tres de Febrero y solicitó que se profundice sobre una posible red que habría difundido contenido sexual a través de múltiples perfiles en redes sociales. Según el planteo, la estructura funcionaba de manera coordinada y exhibía a distintas mujeres, entre ellas una joven vestida con el uniforme de la Policía de la Ciudad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Policía TikTok Videos Salario Noticias A24
Notas relacionadas
Era amenazada por su ex y filmó su muerte por TikTok: piden la detencion del agresor de Karla Robles
Misterio y sospechas: una policía fue encontrada con un tiro en la cabeza e investigan a su expareja
El narco peruano que se movía con DNI argentino, sus cambios estéticos y su caída en Recoleta

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar