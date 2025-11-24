La policía tiktoker habló de sus ingresos: "Es mucho más que un salario policial"

"Pedí disculpas por la utilización del uniforme. La verdad es que sí, yo me siento completamente arrepentida", manifestó aunque en el último video que subió a su cuenta hizo referencia a haberse quedado sin trabajo y se la vio vestida nuevamente con el atuendo de la fuerza de la Ciudad.

En cuanto a la viralización del contenido generado, sostuvo que "sinceramente, los primeros videos que subí con el uniforme no pensé que iban a tener el alcance que tuvieron" y afirmó que "no lo hice con un fin". "Pido disculpas. Mi intención no fue que se malinterprete de esa manera", insistió.

Consultada por el ingreso que obtiene en su actividad en Only Fans, la policía prefirió no dar detalles de lo que percibe aunque sí hizo una relación con el salario de la Policía de la Ciudad: "Es mucho más que un salario de un policía. Es más, se supone que la Policía de la Ciudad es una de las fuerzas mejores pagas. De igual modo, no ganan lo que deberían de ganar".

La tiktoker policía habló de lo que espera

Además, precisó que los videos los sube ella a sus cuentas y explicó que si bien en el momento del sumario tuvo que entregar su uniforme en el contenido que sigue subiendo se la ve vestida así porque fueron grabados "anteriormente".

"Se puede utilizar otro tipo de uniformes, otras cosas. Para la gente que consume este tipo de contenido para adulto gusta que una persona, vaya cambiando de igual modo su vestimenta, su manera de hablar, no es que se quede solamente con la temática que uno dio en un inicio", analizó sobre la variación que podría realizar en su perfil.

En cuanto a cómo continuará de ahora en adelante, confió que no quiere seguir siendo policía, planteó que va "a seguir vendiendo contenido para páginas de adultos" y mencionó que tiene planeado estudiar abogacía.

Por qué investigan a la policía Nicole

La Justicia federal analiza si detrás de los videos eróticos protagonizados por la policía Nicole operaba una organización dedicada a explotación sexual. La investigación quedó habilitada tras la denuncia del abogado Rodrigo Tripolone, quien pidió medidas urgentes para asegurar evidencia digital y establecer si existieron maniobras de trata, proxenetismo o captación de mujeres.

El abogado llevó la presentación al Juzgado Federal de Tres de Febrero y solicitó que se profundice sobre una posible red que habría difundido contenido sexual a través de múltiples perfiles en redes sociales. Según el planteo, la estructura funcionaba de manera coordinada y exhibía a distintas mujeres, entre ellas una joven vestida con el uniforme de la Policía de la Ciudad.