La policía tiktoker estalló contra la fuerza de la Ciudad: el gravísimo hecho del que acusó a sus jefes

Las nuevas y punzantes declaraciones llegan después de que la oficial, que llevaba alrededor de tres años en la fuerza, fuera pasada a disponibilidad la semana pasada, tras la viralización de una serie de videos que la conducción policial calificó como “indecorosos”.

Al momento del escándalo, Verón estaba bajo licencia médica por un “estatus convulsivo” y ya había sido derivada a Junta Médica para determinar si podía continuar en sus tareas.

Los videos de la agente de la Policía de la Ciudad que desataron el escándalo

Los videos que detonaron la controversia fueron publicados en su cuenta de TikTok, @itsnicolehot, donde reúne 43.8 mil seguidores y más de 205 mil “me gusta”. En uno de ellos mira a cámara y dice: “¿Qué preferís? ¿Una noche en el calabozo conmigo o un fulbito con Messi?”.

En otro agrega: “Y recuerden: si se meten con la ley, me la meten a mí”.

Además, difundió un tercer clip en el que realiza un baile sensual dentro de un ascensor, siempre vistiendo el uniforme reglamentario.

De acuerdo con los informes elevados por sus superiores, este material constituye un uso indebido del uniforme y del equipamiento oficial, además de una conducta que “afecta notablemente el prestigio institucional”. La Comisaría Vecinal 12B fue la que reportó formalmente la situación tras notar el alcance que habían tomado las imágenes en redes.