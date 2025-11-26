La policía tiktoker estalló contra la fuerza de la Ciudad: el gravísimo hecho del que acusó a sus jefes
Nicole Verón realizó un fuerte descargo en su cuenta de Instagram, donde denunció persecución interna y presuntas maniobras dentro de la fuerza.
Grave denuncia contra la Policía de la Ciudad de la tiktoker apartada por sus videos "indecorosos"
Nicole Verón, la policía tiktoker que fue suspendida de sus funciones tras la difusión de contenido sugerente en sus redes sociales mientras usaba el uniforme de la Policía de la Ciudad, volvió a pronunciarse públicamente y apuntó contra sectores de la fuerza por presuntas maniobras de cobro de coimas.
“Me sorprende la persecución de la Policía de la Ciudad, así como de la Justicia de la Ciudad, por filmarme uniformada sin cometer delito alguno”, indicó en el inicio de su descargo desde su cuenta de Instagram.
En ese mismo mensaje, la joven cuestionó: “Ahora, cuando hay poderosos como en la causa que oficiales de la División K9 de la Policía utilizaban los recursos del Estado para dar clases particulares y solicitaba coimas, se encuentran trabajando tranquilos y la fiscalía especializada en la materia mira para otro lado”.
Acto seguido, lanzó una serie de preguntas sobre los motivos detrás de su sanción: “Entonces, ¿cuál es la vara que utilizan para juzgarme? ¿Por qué soy mujer? ¿Por qué no tengo jerarquía de jefe? ¿Por qué dije que no a mis jefes me pedían tener relación a cambio de dinero?”.
Las nuevas y punzantes declaraciones llegan después de que la oficial, que llevaba alrededor de tres años en la fuerza, fuera pasada a disponibilidad la semana pasada, tras la viralización de una serie de videos que la conducción policial calificó como “indecorosos”.
Al momento del escándalo, Verón estaba bajo licencia médica por un “estatus convulsivo” y ya había sido derivada a Junta Médica para determinar si podía continuar en sus tareas.
Los videos de la agente de la Policía de la Ciudad que desataron el escándalo
Los videos que detonaron la controversia fueron publicados en su cuenta de TikTok, @itsnicolehot, donde reúne 43.8 mil seguidores y más de 205 mil “me gusta”. En uno de ellos mira a cámara y dice: “¿Qué preferís? ¿Una noche en el calabozo conmigo o un fulbito con Messi?”.
En otro agrega: “Y recuerden: si se meten con la ley, me la meten a mí”.
Embed
Además, difundió un tercer clip en el que realiza un baile sensual dentro de un ascensor, siempre vistiendo el uniforme reglamentario.
Embed
De acuerdo con los informes elevados por sus superiores, este material constituye un uso indebido del uniforme y del equipamiento oficial, además de una conducta que “afecta notablemente el prestigio institucional”. La Comisaría Vecinal 12B fue la que reportó formalmente la situación tras notar el alcance que habían tomado las imágenes en redes.