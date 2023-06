La expareja de Lautaro Acosta reveló el día que lo comparó con Villa y cuál fue la respuesta del jugador

"Yo sentía que no podía respirar. Estábamos de viaje (...) No me entraba aire, no respiraba. Ese día yo dije 'me tengo que ir, me tengo que separar'", expresó en diálogo con el programa de América TV.

Ludmila contó, además, cómo decidió volver a denunciar al jugador. "Me fui el miércoles a la noche. El viernes, como vio que no volvía, le pedí que me devolviera unas cosas (...) no recibí respuesta. Al otro día, empezó a amenazar a mi familia, a mi mamá, están los mensajes. Me insultaba a mí. Decía que yo no cuidaba a Benicio (su hijo)", dijo.

"Llamó a mi papá y le contó cosas, secretos que eran de mi mamá y mis hermanas. Le contó todo y mi papá estaba remal porque se enteró de esa manera. A mi hermana le hizo lo mismo. La amenazó con mentiras", agregó.

Por último, Ludmila comparó a su expareja con Sebastián Villa, recientemente condenado por violencia de género: "Yo le dije que iba a denunciar todas sus amenazas y abusos. Se me reía y le dije 'vas a terminar como (Sebastián) Villa'. El me dijo 'ah, mira cómo está, está en su casa'".

Qué decisión tomó Lanús tras la denuncia contra Lautaro Acosta

Ayer, Lanús tomó la decisión de darle licencia a Lautaro Acosta para “arreglar sus asuntos personales” tras la exposición mediática que recibió el capitán de la institución Granate luego de las acusaciones formuladas por parte de su expareja.

"El jugador Lautaro Acosta no forma parte de la convocatoria para el partido contra Unión de Santa Fe, debido a que se tomará un período de licencia con el fin de abocarse a cuestiones personales", fue el comunicado que publicó el club después de anunciar la lista de jugadores que serán parte del partido postergado.

Días atrás, Ludmila Isabella denunció al futbolista por segunda vez por violencia de género y pidió ayuda en las redes sociales para visibilizar su calvario, con fotos que demostraron marcas y golpes en su cuerpo, además de relatar las cosas que le decía y hacía Acosta frente a su hijo.

547608.jpg Lautaro Acosta fue separado del plantel profesional (Foto: archivo).

"Él está impune, viaja, sigue jugando al fútbol y la gente lo sigue queriendo pese al monstruo de persona que es. Es violento hasta en la cancha y lo demuestra en cada partido. No doy más. El juzgado de familia número 10 de Lomas de Zamora todavía no sacó una medida cautelar desde el 8 de junio que hice mi denuncia, y él sigue amenazando. Por favor, ayúdenme", expresó Isabella en Instagram.

“En virtud de los hechos de público conocimiento y tras haber recibido una denuncia a través de nuestro Departamento de Género y Diversidad, hemos decidido activar el Protocolo Institucional, tal cual se indica en su artículo número 7”, había publicado ayer el club como primera instancia para con el jugador.