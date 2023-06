Relato estremecedor: la expareja de Lautaro Acosta reveló el infierno vivido junto al jugador de Lanús

"En tres o cuatro horas vació toda la casa, no me dejó ni un plato", contó Ludmila Isabella, quien aseguró haber vivido "todo tipo de violencia" con el deportista.

"Me decía que hacía todo mal. Me maltrataba, al otro día se arrepentía y me prometía que no iba a volver a pasar. Siempre creí que iba a cambiar por la familia y mi hijo, pero no. Fue una rueda", detalló.

"En 2016, cuando lo conocí, era otra persona. En un trabajo de hormiga, todo se volvió un infierno. Hay madrugadas que no voy a olvidar nunca en mi vida: me agarraba de los pelos y me cagaba a trompadas", finalizó

Qué decisión tomó Lanús tras la denuncia contra Lautaro Acosta

Poco después de que la pareja de Acosta, Ludmila Isabella, afirmara que el futbolista la amenazó de muerte y diera a conocer una denuncia contra el delantero por violencia de género, Lanús difundió un comunicado en el que se expresó respecto a la acusación contra el jugador.

“En virtud de los hechos de público conocimiento y tras haber recibido una denuncia a través de nuestro Departamento de Género y Diversidad, hemos decidido activar el Protocolo Institucional, tal cual se indica en su artículo número 7. De este modo, quedamos a disposición de la denunciante y de la Justicia, ratificando nuestro compromiso en la lucha contra toda situación de violencia”, dice el escueto documento emitido por el club Granate.

¿Qué dice el artículo número 7?

La intervención se iniciará a partir de la recepción de consultas y/o denuncias. Asimismo, el Órgano de Aplicación también podrá intervenir de oficio en caso de tomar conocimiento, ya sea de manera particular o por conocimiento público, de cuestiones vinculadas al presente. A partir de la intervención se desarrollarán las estrategias pertinentes para su abordaje y seguimiento.

La/s persona/s consultante/s y y/o denunciante/s podrá/n notificar la situación y requerir orientación vía correo electrónico y/o por otro medio que el Club Atlético Lanús ponga a disposición.

Una vez recibida la denuncia y/o consulta, se le brindará orientación a las personas que así lo requieran. Se realizará un seguimiento de la/s denuncia/s y/o consulta/s efectuadas. En caso de considerarlo pertinente, se recomendará a la/s o el/los involucradas/os los pasos a seguir y con qué organismos se deberán comunicar, ya sean de contención o asesoramiento.

En caso de denuncia, el Departamento de Género y Diversidad realizará un informe con las consideraciones pertinentes que será presentado ante la Secretaría del Club Atlético Lanús, a fin de que proceda acorde al Estatuto vigente o a la determinación de la Comisión Directiva.

El Órgano de Aplicación deberá llevar un registro pormenorizado de sus intervenciones.