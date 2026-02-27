Caso Loan: la Justicia realiza una audiencia clave y evalúa la fecha del juicio

La logística del juicio no es sencilla: hay 17 imputados y más de 20 abogados defensores, muchos de ellos radicados fuera de Corrientes, lo que complica eventuales acuerdos probatorios.

De hecho, las defensas de la exfuncionaria María Victoria Caillava y del excapitán Carlos Pérez, matrimonio acusado por la presunta sustracción y ocultamiento del menor, ya anticiparon que se opondrán a la incorporación por lectura de los testimonios de 588 testigos.

El Ministerio Público Fiscal, en tanto, insistió en la necesidad de incluir las declaraciones tomadas en Cámara Gesell a los menores que estuvieron con Loan el 13 de junio de 2024, día en que desapareció tras un almuerzo en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.

multimedia.normal.8989cf194a38f156.RGV0ZW5pZG9zIHBvciBsYSBkZXNhcGFyaWNpw7NuIGRlX25vcm1hbC53ZWJw (2) Detenidos por la desaparición de Loan Peña. Foto: NA

Más allá de las discusiones técnicas y procesales, la fiscalía remarcó que el objetivo central sigue siendo determinar qué ocurrió con el niño, cuyo paradero continúa siendo un misterio desde que se activó la Alerta Sofía hace más de un año.

En la causa hay siete imputados acusados por la sustracción y ocultamiento del menor. Entre ellos se encuentran Laudelina Peña, tía del niño; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; Bernardino Antonio Benítez; Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, quien cumple arresto domiciliario.

También está procesado el comisario Walter Maciel, acusado de encubrimiento y Nicolás Soria, alias “El Americano”, quien enfrenta cargos por entorpecimiento de la investigación y falso testimonio.

Cómo desapareció Loan Danilo Peña

Loan desapareció en el Paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. Ese día había acompañado a su padre a almorzar en la casa de su abuela Catalina. Desde entonces, no hay rastros certeros sobre su paradero.

Al momento de su desaparición, el niño vestía una remera negra con letras rosadas con la palabra “Messi”, un pantalón largo negro y zapatillas verdes. El caso generó conmoción en todo el país y continúa siendo uno de los más resonantes de los últimos años.

GU2TSYRQGI4DEYJZGZRDMNRUGQ Siete imputados están acusados por la sustracción y ocultamiento del chico en Corrientes.

Recompensa millonaria para quienes aporten datos

En el último mes, el Ministerio de Seguridad, a pedido de la Justicia, decidió aumentar la recompensa para quienes aporten información confiable sobre el paradero del menor. El monto pasó de 5 a 20 millones de pesos.

Las autoridades insisten en que cualquier dato relevante puede ser clave para avanzar en la investigación, mientras la familia del niño mantiene el reclamo de justicia y la búsqueda activa.