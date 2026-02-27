Caso Loan: la Justicia realiza una audiencia clave y evalúa la fecha del juicio
Siete imputados están acusados por la sustracción y ocultamiento del chico en Corrientes, de quien no se sabe su paradero desde el 13 de junio de 2024.
En el marco de una jornada clave para el avance de la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes realizó este viernes una audiencia preliminar para ordenar el futuro debate oral y público. Aunque en un principio los jueces habían fijado el inicio del juicio para el 7 de octubre, el planteo de la querella y del Ministerio Público Fiscal llevó a que esa fecha quedara bajo revisión ante la posibilidad de un adelantamiento.
Durante la audiencia, la abogada de la familia, María Belén Russo Cornara, rechazó cualquier postergación y advirtió que esperar hasta octubre implicaría una nueva revictimización para los padres y hermanos del niño de cinco años. Según sostuvo, el entorno más cercano de Loan continúa sufriendo hostigamientos y no cuenta con medidas de protección suficientes mientras el proceso se demora.
En la misma línea, el abogado Alejandro Vecchi impugnó el cronograma original, que contemplaba audiencias semanales los miércoles y jueves hasta diciembre.
El tribunal está integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, quienes buscan depurar la prueba para garantizar un “debate limpio” y evitar que se repitan planteos ya resueltos.
La logística del juicio no es sencilla: hay 17 imputados y más de 20 abogados defensores, muchos de ellos radicados fuera de Corrientes, lo que complica eventuales acuerdos probatorios.
De hecho, las defensas de la exfuncionaria María Victoria Caillava y del excapitán Carlos Pérez, matrimonio acusado por la presunta sustracción y ocultamiento del menor, ya anticiparon que se opondrán a la incorporación por lectura de los testimonios de 588 testigos.
El Ministerio Público Fiscal, en tanto, insistió en la necesidad de incluir las declaraciones tomadas en Cámara Gesell a los menores que estuvieron con Loan el 13 de junio de 2024, día en que desapareció tras un almuerzo en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.
Más allá de las discusiones técnicas y procesales, la fiscalía remarcó que el objetivo central sigue siendo determinar qué ocurrió con el niño, cuyo paradero continúa siendo un misterio desde que se activó la Alerta Sofía hace más de un año.
En la causa hay siete imputados acusados por la sustracción y ocultamiento del menor. Entre ellos se encuentran Laudelina Peña, tía del niño; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; Bernardino Antonio Benítez; Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, quien cumple arresto domiciliario.
También está procesado el comisario Walter Maciel, acusado de encubrimiento y Nicolás Soria, alias “El Americano”, quien enfrenta cargos por entorpecimiento de la investigación y falso testimonio.
Cómo desapareció Loan Danilo Peña
Loan desapareció en el Paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. Ese día había acompañado a su padre a almorzar en la casa de su abuela Catalina. Desde entonces, no hay rastros certeros sobre su paradero.
Al momento de su desaparición, el niño vestía una remera negra con letras rosadas con la palabra “Messi”, un pantalón largo negro y zapatillas verdes. El caso generó conmoción en todo el país y continúa siendo uno de los más resonantes de los últimos años.
Recompensa millonaria para quienes aporten datos
En el último mes, el Ministerio de Seguridad, a pedido de la Justicia,decidió aumentar la recompensa para quienes aporten información confiable sobre el paradero del menor. El monto pasó de 5 a 20 millones de pesos.
Las autoridades insisten en que cualquier dato relevante puede ser clave para avanzar en la investigación, mientras la familia del niño mantiene el reclamo de justicia y la búsqueda activa.