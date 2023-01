La fuerte reacción del papá de Enzo Comelli cuando vi cómo su hijo y otros rugbiers golpeaban a Fernando Báez Sosa

El clip fue fuerte de ver para todos, en especial para el papá de Enzo Comelli que no pudo ocultar su dolor. El hombre se descompuso tras ver las tremendas imágenes y debió salir de la sala para poder tomar un poco de aire ante la violencia desmedida de su hijo y amigos.

“El papá de Enzo Comelli, por ejemplo, ese hombre bien rubio, ayer cuando miraban los videos de la golpiza una y otra vez, esa que terminó con la vida de Fernando, se descompuso y tuvo que salir de la sala porque no pudo aguantar el llanto”, explicó una periodista de TN.

“Fue acompañado afuera por el padre de Lucas Pertossi y ya hubo dos testigos fuera de la sala sin querer escuchar. El momento que se vive es muy tenso. Desde el día uno que los padres, la defensa y los acusados decidieron no abrir la boca ni declarar judicial o mediáticamente. Es una barrera y una distancia que se forma entre ellos y nosotros”, agregó.

FERNANDO-BAEZ-SOSA-JUICIO-RUGBIERS.jpg

Un patovica aseguró que Fernando Báez Sosa le dio una trompada a uno de los rugbiers

El 18 de enero de 2020 un grupo de rugbiers asesinaron a golpes a Fernando Báez Sosa en la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. La pelea comenzó dentro del lugar y la seguridad los sacó a la calle donde se dio la feroz paliza.

Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) emboscaron a Fernando y uno de ellos le dio una patada final en la cabeza, generando su muerte.

En el juicio, Fabián Maximiliano Ávila -uno de los seguridades reveló un dato inesperado. El hombre contó que sacó a Fernando del boliche pero antes de hacerlo le pegó a uno de los rugbiers.

“Cuando vi que se empezaron a pelear en el medio de la pista, yo bajé, pasé entre medio de la gente y justo vi a Fernando y a uno de los chicos. Yo agarré a uno de los ‘rugby’, no sé quién era, uno de pantalón corto. En ese momento, Fernando, que tenía la camisa rota, le pegó una piña en el estómago al que yo sostenía. Nos caemos los dos para atrás, y ahí me levanto y lo agarro a Fernando y le digo que me acompañe afuera”, dijo.

“La otra persona quedó en la pista y la sacaron mis compañeros. No sé de quién se trataba. Si tuviera que describirlo diría: pelo castaño larguito, pantalón corto y camisa. Creo que lo sacaron Alejandro Muñoz y otro más, que no me acuerdo el apellido”, agregó.