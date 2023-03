La gravísima revelación que complica al policía que mató a un amigo por accidente

"Fue una joda que salió mal", afirmó López, de 29 años, al intentar explicar el hecho. Sin embargo, según informa Diario Río Negro, la fiscal María Eugenia Titanti consideró que la acción no se trató de ninguna broma: segundos antes de apoyarle su arma 9 milímetros en el pecho a Escobar, de 28 años, el policia le apuntó y gatilló en el pecho a Carlos Andrés Escobar, primo de la víctima. Afortunadamente, ese proyectil no salió, en tanto que el hombre le pidió: "No hagas eso, no es un juego".