La historia oculta detrás del nombre de Pequeño J y su vínculo con un personaje icónico del cine

El nombre de Tony no fue casual, y tiene un vínculo directo con el personaje de Tony Montana, el narcotraficante ficticio que interpreta Al Pacino en la película Scarface. El papá de Pequeño J, inspirado en ese personaje, decidió llamar a su hijo Tony.

La brutal confesión de un testigo que vio la masacre de Brenda, Lara y Morena

El triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) no deja de estremecer al país. A la brutalidad de la ejecución, se suma ahora un relato que desnuda el nivel de crueldad con el que actuaron los asesinos: un testigo que presenció el video transmitido en vivo por Instagram reveló detalles escalofriantes de lo que vio.

En un intercambio de WhatsApp que ya circula en los expedientes, el hombre —aparentemente mexicano, por la forma de expresarse— describió el martirio de las jóvenes. “Hubieras visto cómo lloraban las manitas”, escribió, dejando entrever la desesperación de las víctimas mientras eran torturadas frente a sus amigas.

El testigo afirmó que los sicarios buscaban que las chicas confesaran el paradero de dólares y cocaína robados. Y que, ante el silencio, desataron una saña inimaginable.

“No quiso decir dónde estaban los dólares ni la merca. Por eso le cortaron dedo por dedo”, detalló sobre Lara, la menor del grupo, quien fue mutilada antes de ser asesinada. También le habrían cercenado parte de una oreja en un acto de crueldad extrema.

image

El mensaje narco que confirma la hipótesis

El video transmitido no solo exhibía la tortura, sino también un mensaje grabado del propio Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, líder narco peruano acusado de ordenar la masacre. “Esto le pasa al que me roba droga ”, dijo, dejando claro que se trataba de un ajuste de cuentas disciplinador.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, ratificó la línea de investigación: “El móvil fue disciplinatorio. Buscan generar terror como método de control. Es un mensaje mafioso”.

image

El triple crimen ya acumula nueve detenidos y sigue bajo un estricto hermetismo judicial. Pero el testimonio filtrado y los mensajes que acompañaron al video en vivo confirman lo peor: las chicas fueron usadas como ejemplo, víctimas de un ritual mafioso pensado para infundir terror.