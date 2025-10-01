En vivo Radio La Red
Pequeño J
TRIPLE CRIMEN NARCO

La historia oculta detrás del nombre de Pequeño J y su vínculo con un personaje icónico del cine

Toda la familia de Pequeño J tiene un historial delictivo ligado al narcotráfico. La increíble anécdota relacionada con el origen de su nombre original.

La historia oculta detrás del nombre de Pequeño J y su vínculo con un personaje icónico del cine

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, fue detenido en Perú acusado de haber ideado y ejecutado el brutal triple crimen de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Pero su historia personal está atravesada por la herencia del narcotráfico y un pasado familiar cargado de violencia, con el asesinato de su padre como un punto clave.

La sugestiva frase de Pequeño J en la puerta de la casa de su novia. 

Su papá, Janhzen Valverde Rodríguez, formaba parte de la organización Los Injertos de Nuevo Jerusalén. El 16 de diciembre de 2018 fue asesinado por un sicario de la banda rival El Gran Marqués. La vida del hombre giraba en torno al delito: en redes sociales se presentaba con el nombre Pablo Emilio Escobar, en alusión al célebre narcotraficante colombiano.

Meses antes de su asesinato, había dejado un inquietante mensaje en Facebook: "Toda la vida bandido. Aproveche el día que amanece y agradezca a Dios y disfrute lo más que pueda porque no sabe si mañana estarás".

Las fotos que compartía mostraban reuniones con amigos, alcohol y música, siempre rodeado de un ambiente marcado por el mundo narco. La familia entera de Valverde Rodríguez estaba vinculada a grupos delictivos. En ese contexto, “Pequeño J” parecía condenado a seguir el mismo camino.

El nombre de Tony no fue casual, y tiene un vínculo directo con el personaje de Tony Montana, el narcotraficante ficticio que interpreta Al Pacino en la película Scarface. El papá de Pequeño J, inspirado en ese personaje, decidió llamar a su hijo Tony.

La brutal confesión de un testigo que vio la masacre de Brenda, Lara y Morena

El triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) no deja de estremecer al país. A la brutalidad de la ejecución, se suma ahora un relato que desnuda el nivel de crueldad con el que actuaron los asesinos: un testigo que presenció el video transmitido en vivo por Instagram reveló detalles escalofriantes de lo que vio.

En un intercambio de WhatsApp que ya circula en los expedientes, el hombre —aparentemente mexicano, por la forma de expresarse— describió el martirio de las jóvenes. “Hubieras visto cómo lloraban las manitas”, escribió, dejando entrever la desesperación de las víctimas mientras eran torturadas frente a sus amigas.

El testigo afirmó que los sicarios buscaban que las chicas confesaran el paradero de dólares y cocaína robados. Y que, ante el silencio, desataron una saña inimaginable.

No quiso decir dónde estaban los dólares ni la merca. Por eso le cortaron dedo por dedo, detalló sobre Lara, la menor del grupo, quien fue mutilada antes de ser asesinada. También le habrían cercenado parte de una oreja en un acto de crueldad extrema.

image

El mensaje narco que confirma la hipótesis

El video transmitido no solo exhibía la tortura, sino también un mensaje grabado del propio Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, líder narco peruano acusado de ordenar la masacre. “Esto le pasa al que me roba droga ”, dijo, dejando claro que se trataba de un ajuste de cuentas disciplinador.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, ratificó la línea de investigación: “El móvil fue disciplinatorio. Buscan generar terror como método de control. Es un mensaje mafioso”.

image

El triple crimen ya acumula nueve detenidos y sigue bajo un estricto hermetismo judicial. Pero el testimonio filtrado y los mensajes que acompañaron al video en vivo confirman lo peor: las chicas fueron usadas como ejemplo, víctimas de un ritual mafioso pensado para infundir terror.

