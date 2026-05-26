Franco Colapinto es el mejor de la Fórmula 1: el prestigioso ranking que lidera tras el GP de Canadá

Este prestigioso jurado califica a cada corredor después de cada Gran Premio con puntajes del 1 al 10 según su rendimiento durante todo el fin de semana, sin tener en cuenta el potencial del auto. Luego, esas notas se promedian para definir el ranking de cada carrera y se acumulan a lo largo de la temporada en una clasificación general, en la que el argentino ya aparece sexto, tras subir tres puestos.

Qué argumentos utilizaron los jueces para elegir a Franco Colapinto como el mejor

Los especialistas de la categoría destacaron la madurez del piloto de 22 años para reponerse a las adversidades en Montreal y mantener la regularidad que había mostrado en la cita anterior. "Franco Colapinto llegó a Montreal después de un llamativo fin de semana en Miami, y el joven argentino continuó con su trayectoria positiva en el Circuit Gilles Villeneuve", justificaron formalmente desde la organización del ranking.

Los directivos añadieron detalles del mérito del pilarense: "Tras quedarse a las puertas de sumar un punto en la Sprint, metió a su Alpine en la Q3 y avanzó del décimo al sexto puesto durante el Gran Premio, logrando así su mejor resultado hasta el momento en la Fórmula 1", explicaron.

Este logro cobra aún más valor sabiendo que el argentino mostró una confianza cada vez más alta en Canadá: consiguió su mejor resultado tanto en una Sprint Race, con el noveno puesto, como en una carrera principal, pese a no haber podido completar ni una vuelta en la única práctica libre del fin de semana debido a una falla eléctrica. Además, el reconocimiento corona un mes intenso en el que protagonizó el Road Show de Buenos Aires en Palermo y fue séptimo en Miami, tras el parate obligado por los conflictos en Medio Oriente.

Qué dijo Franco Colapinto tras enterarse de las calificaciones de Alpine

A través de las declaraciones oficiales difundidas por la escudería francesa, el corredor argentino prefirió poner el foco en el esfuerzo colectivo y en las tareas pendientes para recortar distancias con las escuderías de punta.

“Teniendo en cuenta desde dónde arrancamos el fin de semana hasta conseguir un doble ingreso en los puntos para el equipo, es un gran resultado y una recompensa fantástica para todos los que han estado trabajando tan duro. Estoy muy proud del trabajo que venimos haciendo colectivamente", expresó feliz el bonaerense, ratificando el nivel de Miami.

De todas formas, mantuvo los pies sobre la tierra de cara al futuro: aunque reconoció que se beneficiaron “de los problemas de otros”, destacó que el equipo aprovechó “todo lo que estaba al alcance”. Y cerró apuntando alto: “Hay mucho por hacer para ser más competitivos, sumar rendimiento al auto y acercarnos por mérito propio a los que están delante nuestro”, insistió de cara a Mónaco, donde la F1 volverá a la acción del 5 al 7 de junio.