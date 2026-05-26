Aumentos ANSES junio 2026: cuánto y cuándo se cobra cada prestación

Cómo quedan las jubilaciones en junio 2026

Con el nuevo ajuste confirmado por ANSES, la jubilación mínima ascenderá a $403.396,63.

A ese monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno continuará pagando a quienes cobran haberes mínimos. Así, el ingreso mensual alcanzará aproximadamente los $473.396,63 antes de contabilizar el aguinaldo.

En tanto, la jubilación máxima quedará fijada en $2.714.477,30.

Las nuevas escalas previsionales serán las siguientes:

Jubilación mínima: $403.396,63

$403.396,63 Jubilación máxima: $2.714.477,30

$2.714.477,30 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.717,30

$322.717,30 Pensiones No Contributivas (PNC): $282.377,67

$282.377,67 Prestación Básica Universal (PBU): $184.535,54

Cómo se calcula el aguinaldo de jubilados y pensionados

En junio también se abonará la primera cuota del aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

El SAC equivale al 50% del haber mensual más alto percibido entre enero y junio. Como el aumento impacta directamente en junio, ese será el valor tomado como referencia para realizar el cálculo.

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el aguinaldo rondará los $201.737.

El Gobierno aclaró que el bono extraordinario de $70.000 no se incorpora al cálculo del aguinaldo porque se trata de un refuerzo excepcional y no remunerativo.

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Cuánto cobrará un jubilado de la mínima en junio

Con todos los conceptos incluidos, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán aproximadamente:

Haber mensual actualizado: $403.396,63

$403.396,63 Bono extraordinario: $70.000

$70.000 Medio aguinaldo: $201.737

Total estimado: $675.133,63

Por su parte, quienes cobran haberes superiores a la mínima pero inferiores al tope definido por ANSES recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el límite establecido por el organismo.

Cuánto se cobra por la AUH en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social también aplicará el aumento del 2,6% sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Para junio de 2026, la AUH tendrá un valor bruto de $144.959,44 para la zona general del país.

Sin embargo, ANSES continuará reteniendo el 20% del monto mensual hasta la presentación anual de la Libreta AUH.

Por eso, el monto directo a cobrar será equivalente al 80% de la prestación.

La misma cifra se aplicará a la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Cómo consultar los haberes en Mi ANSES

Los beneficiarios pueden verificar el detalle de sus liquidaciones ingresando a la plataforma oficial Mi ANSES.

Para acceder es necesario:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Entrar al apartado “Cobros” o “Mis Asignaciones”

Consultar fecha, monto y detalle de cada prestación

Allí también se pueden revisar descuentos, bonos, aguinaldos y pagos complementarios acreditados por ANSES.