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Giro inesperado: la explicación que dio el hombre detenido por atacar a golpes al adolescente que murió en Chascomús

Leandro Edgardo Marzzellino fue apresado tras ser acusado por la Justicia de intento de homicidio. “Me indigné”, sostuvo el imputado.

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Leandro Marzzellino fue detenido por efectivos de la DDI en medio de un operativo policial. (Foto: Policía)

Leandro Marzzellino fue detenido por efectivos de la DDI en medio de un operativo policial. (Foto: Policía)

La brutal agresión a Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que murió tras un choque en Chascomús, tuvo un nuevo giro judicial. Leandro Edgardo Marzzellino, el hombre de 50 años acusado de golpear salvajemente al menor mientras era asistido por médicos, declaró ante la Justicia y aseguró que atacó al chico porque creyó reconocerlo como uno de los jóvenes que supuestamente intentó asaltarlo días antes.

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Marzzellino fue indagado por la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja y explicó que “se indignó” al ver al adolescente herido tras el accidente y por eso “le comenzó a pegar”. Sin embargo, la Justicia decidió mantenerlo detenido y lo acusó de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual.

El caso ocurrió el 12 de mayo en Chascomús, cuando Kevin viajaba como acompañante en una moto que chocó contra un Ford Ka. Ambos menores circulaban sin casco y sufrieron graves heridas. Pero la tragedia tomó un giro todavía más impactante cuando, según quedó registrado en un video, Marzzellino se acercó al lugar y comenzó a golpear al adolescente delante de médicos, policías y testigos.

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La investigación también complicó a cuatro policías que estaban presentes durante la golpiza. Los efectivos fueron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público debido a que no habrían impedido la agresión ni detenido al atacante. Además, las pericias determinaron que Kevin estaba esposado mientras recibía los golpes.

El juez Christian Gasquet rechazó la hipótesis de un homicidio agravado por alevosía, aunque sostuvo que Marzzellino debía representarse la posibilidad de causar la muerte del adolescente por la violencia de los golpes, especialmente en la cabeza y el cuello. En el expediente se remarcó la “asimetría física” entre ambos y el estado de vulnerabilidad de la víctima.

Kevin, murió en Chascomús
Kevin Martínez, el adolescente que murió en Chascomús. (Foto: redes sociales)

Kevin Martínez, el adolescente que murió en Chascomús. (Foto: redes sociales)

Qué reveló la autopsia de la víctima

La autopsia confirmó que Kevin sufrió una “fractura múltiple de cráneo”, considerada una lesión “idónea para producir la muerte”. Los forenses señalaron que las heridas eran compatibles con un impacto de alta intensidad, aunque la Justicia entiende que la golpiza agravó el cuadro crítico en el que ya se encontraba el adolescente tras el accidente.

En paralelo, trascendió que Marzzellino posee antecedentes penales por distintas causas, entre ellas abuso sexual con acceso carnal, lesiones y episodios de violencia familiar. Ahora deberá enfrentar una de las acusaciones más graves de su historial judicial.

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