Juicio por Diego Maradona: la dura acusación contra Luque del médico que intervino en la cirugía

“El hematoma tenía 120 centímetros cúbicos de sangre y no debía haber esa cantidad en el cerebro”, sostuvo Rubino, quien agregó que el cuadro presentaba hipertensión intracraneal y desplazamiento cerebral.

MARADONA

El neurocirujano aseguró además que el procedimiento fue coordinado por el propio Luque y que su equipo actuó como colaborador externo. “El consentimiento para la operación era responsabilidad de Luque, que era el médico de confianza de Maradona”, afirmó.

También aclaró que, tras la intervención, su equipo dejó de participar en el seguimiento médico por decisión del entorno tratante. “A pedido del doctor Luque, después de la cirugía no hubo más seguimiento de mi equipo”, declaró.

Rubino describió además cómo fue el procedimiento quirúrgico y aseguró que el hematoma salió con una presión inusual. “Todo salió sin complicaciones, pero el hematoma salió como un hidrojet”, relató.

La psiquiatra que no pudo evaluar a Diego Maradona

Más tarde declaró Ana Marcela Waisman Campos, psiquiatra convocada para realizar una evaluación clínica de Maradona durante su internación. La profesional explicó que intentó verlo en distintas oportunidades, aunque encontró obstáculos para acceder al paciente.

En una primera visita no pudo ingresar porque no figuraba entre las personas autorizadas y, en un segundo intento, el acceso volvió a estar restringido. Finalmente logró verlo brevemente, aunque aseguró que Maradona rechazó ser evaluado.

“Estaba dormido, se despertó y dijo que no quería que lo interrogara. No había voluntad de ser evaluado y me fui”, contó.

Chats con Cosachov y tratamientos

Durante la audiencia también se exhibieron conversaciones entre Waisman Campos y la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las imputadas en la causa.

Según trascendió, en esos mensajes hablaban sobre el estado anímico de Maradona, ajustes de medicación y tratamientos de desintoxicación.

La psiquiatra declaró además que Cosachov le había comentado que el exfutbolista se encontraba bajo tratamiento y que se resistía a realizar ciertos estudios médicos.

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Dimitroff, un testigo que podría complicar a la psiquiatra Cosachov

En su testimonio, Pablo Dimitroff apuntó contra Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, dos de los principales imputados en la causa, al asegurar que ambos impulsaron esa modalidad de tratamiento.

Además, relató que durante la internación existían pedidos constantes para mantener sedado a Diego Maradona debido al cuadro de abstinencia alcohólica que atravesaba.

“Luque y Cosachov nos pedían que hiciéramos algo para que el paciente estuviera tranquilo. Decían: 'Por favor, sédenlo'". Una cosa es sedarlo dentro de un tratamiento controlado y otra es hacerlo sin un seguimiento posterior”, sostuvo el médico.

Otra de las declaraciones esperadas es la de Ana Marcela Waisman Campos, psiquiatra que fue convocada luego de la operación del exfutbolista. En una audiencia anterior, la profesional aseguró que no llegó a atender personalmente a Maradona, aunque sí mantuvo conversaciones con Cosachov.

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En ese contexto, durante el juicio se reprodujo un audio enviado por la psiquiatra imputada a Leopoldo Luque, en el que hablaba sobre recomendaciones legales vinculadas a la historia clínica y la internación domiciliaria.

Según se escuchó en el mensaje, el objetivo era dejar asentado que la decisión del tratamiento domiciliario había sido consensuada con la familia y no exclusivamente médica, para evitar posibles responsabilidades legales.

Los siete acusados que están siendo juzgados por la muerte de Maradona enfrentan cargos por “homicidio simple con dolo eventual” y son: