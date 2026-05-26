Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto al fuego tras nuevos bombardeos en el golfo Pérsico

El ataque de Estados Unidos

Según el Mando Central estadounidense, los bombardeos apuntaron contra instalaciones iraníes utilizadas para el lanzamiento de misiles y contra embarcaciones que intentaban desplegar minas en aguas estratégicas de la región. En paralelo, medios iraníes reportaron explosiones en Bandar Abás, cerca del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

Los Guardianes de la Revolución aseguraron además haber derribado un dron estadounidense que ingresó en su espacio aéreo y afirmaron haber abierto fuego contra un avión de combate F-35.

Irán defensa militar en el estrecho de Ormuz - Reuters Dos militares iraníes custodian el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos para el comercio mundial de petróleo. (Foto: Reuters).

En medio de la escalada, el líder supremo Mojtaba Jamenei sostuvo que Washington “pierde influencia día tras día” en Medio Oriente y advirtió que las bases norteamericanas en el Golfo ya no tendrán protección regional.

Según él, los países del Golfo, atacados casi a diario por Irán en represalia por la ofensiva israelí-estadounidense que empezó el 28 de febrero, “no servirán más de escudo para las bases norteamericanas”.

El frente diplomático abierto

Mientras continúan los cruces militares, el frente diplomático sigue abierto. Funcionarios iraníes viajaron a Doha para continuar las negociaciones y admitieron avances parciales, aunque descartaron un acuerdo inmediato. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que todavía existe margen para alcanzar un entendimiento.

Misiles de Irán conflicto estrecho de Ormuz - Reuters Irán exhibió misiles y sistemas de defensa en medio de la escalada militar y las amenazas de represalias contra Washington. (Foto: Reuters).

Las conversaciones incluyen además el pedido iraní para liberar unos 24.000 millones de dólares en activos congelados en el exterior. El conflicto mantiene en alerta a la economía mundial por el impacto sobre el estrecho de Ormuz, paso por el que circula cerca del 20% del petróleo y gas exportado en el planeta.