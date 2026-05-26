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CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto al fuego tras nuevos bombardeos en el golfo Pérsico

Teherán denunció ataques estadounidenses contra instalaciones militares y embarcaciones iraníes cerca del estrecho de Ormuz.

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El gobierno iraní acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego tras una nueva ofensiva militar en el golfo Pérsico. (Foto: Reuters).

El gobierno iraní acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego tras una nueva ofensiva militar en el golfo Pérsico. (Foto: Reuters).
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Trump: La tregua se encuentra en estado crítico. (foto: Reuters)

“El ejército terrorista estadounidense ha cometido en las últimas 48 horas una grave violación del alto el fuego”, señaló la Cancillería iraní en un comunicado oficial. El mensaje agregó que Teherán “no dejará sin respuesta ningún acto hostil” y advirtió que defenderá su soberanía frente a nuevas agresiones.

La tregua entre Estados Unidos e Irán había sido acordada el 8 de abril tras semanas de tensión militar y negociaciones indirectas. En los últimos días, ambas partes habían deslizado avances diplomáticos, aunque el escenario volvió a deteriorarse después de los ataques estadounidenses y del anuncio de Israel de profundizar su ofensiva en el Líbano.

El ataque de Estados Unidos

Según el Mando Central estadounidense, los bombardeos apuntaron contra instalaciones iraníes utilizadas para el lanzamiento de misiles y contra embarcaciones que intentaban desplegar minas en aguas estratégicas de la región. En paralelo, medios iraníes reportaron explosiones en Bandar Abás, cerca del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

Los Guardianes de la Revolución aseguraron además haber derribado un dron estadounidense que ingresó en su espacio aéreo y afirmaron haber abierto fuego contra un avión de combate F-35.

Irán defensa militar en el estrecho de Ormuz - Reuters
Dos militares iran&iacute;es custodian el estrecho de Ormuz, uno de los pasos mar&iacute;timos m&aacute;s estrat&eacute;gicos para el comercio mundial de petr&oacute;leo. (Foto: Reuters).

Dos militares iraníes custodian el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos para el comercio mundial de petróleo. (Foto: Reuters).

En medio de la escalada, el líder supremo Mojtaba Jamenei sostuvo que Washington “pierde influencia día tras día” en Medio Oriente y advirtió que las bases norteamericanas en el Golfo ya no tendrán protección regional.

Según él, los países del Golfo, atacados casi a diario por Irán en represalia por la ofensiva israelí-estadounidense que empezó el 28 de febrero, “no servirán más de escudo para las bases norteamericanas”.

El frente diplomático abierto

Mientras continúan los cruces militares, el frente diplomático sigue abierto. Funcionarios iraníes viajaron a Doha para continuar las negociaciones y admitieron avances parciales, aunque descartaron un acuerdo inmediato. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que todavía existe margen para alcanzar un entendimiento.

Misiles de Irán conflicto estrecho de Ormuz - Reuters
Ir&aacute;n exhibi&oacute; misiles y sistemas de defensa en medio de la escalada militar y las amenazas de represalias contra Washington. (Foto: Reuters).

Irán exhibió misiles y sistemas de defensa en medio de la escalada militar y las amenazas de represalias contra Washington. (Foto: Reuters).

Las conversaciones incluyen además el pedido iraní para liberar unos 24.000 millones de dólares en activos congelados en el exterior. El conflicto mantiene en alerta a la economía mundial por el impacto sobre el estrecho de Ormuz, paso por el que circula cerca del 20% del petróleo y gas exportado en el planeta.

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