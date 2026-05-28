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Tarjeta Alimentar mayo 2026: quiénes cobran hasta $150.000 esta semana

El organismo mantiene vigente el esquema complementario tras la actualización de montos aplicada este mes. La asistencia alimentaria se acredita automáticamente junto con la AUH y la Asignación por Embarazo, según terminación de DNI.

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Tarjeta Alimentar mayo 2026: quiénes cobran hasta $150.000 esta semana

Tarjeta Alimentar mayo 2026: quiénes cobran hasta $150.000 esta semana

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario complementario de pagos correspondiente a la Tarjeta Alimentar de mayo de 2026. Durante los últimos días del cronograma, el organismo avanza con los depósitos pendientes vinculados a la actualización de montos y todavía quedan titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo que deben cobrar el beneficio.

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En muchos casos, los beneficiarios notaron que el recibo de haberes reflejaba un monto mayor al acreditado inicialmente en la cuenta bancaria. Esa diferencia corresponde justamente al aumento aplicado a la Tarjeta Alimentar, que ANSES paga mediante un calendario complementario organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La Prestación Alimentar forma parte de las políticas de asistencia social destinadas a garantizar el acceso a productos básicos de la canasta alimentaria. El beneficio se acredita automáticamente junto con la prestación principal y no requiere inscripción previa ni gestión adicional por parte del titular.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en mayo 2026

El programa alcanza a distintos grupos familiares que perciben asignaciones sociales a través de ANSES. Entre los beneficiarios incluidos se encuentran:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
  • Embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social
  • Personas con hijos con discapacidad que perciben AUH, sin límite de edad
  • Beneficiarias de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra habitualmente la asignación principal. Los titulares pueden verificar la fecha exacta de acreditación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o consultando el calendario oficial de pagos.

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AUH de ANSES: cuánto se cobra en mayo 2026

Durante mayo, la AUH mantiene los valores actualizados definidos por ANSES para familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica.

Como ocurre habitualmente, el organismo liquida el 80% del monto mensual y retiene el 20% restante hasta que se presente la Libreta AUH, documento obligatorio para acreditar controles de salud y escolaridad.

Los valores vigentes son los siguientes:

  • Asignación Universal por Hijo: $141.312,64
  • Pago mensual efectivo por hijo: $113.050,11
  • Retención mensual por hijo: $28.262,53
  • Asignación Universal por Hijo con discapacidad: $460.133,10
  • Pago mensual por hijo con discapacidad: $368.106,48

Por su parte, la Asignación por Embarazo mantiene el mismo esquema de liquidación parcial con retención mensual y se deposita en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiaria.

Tarjeta Alimentar: montos actualizados según cantidad de hijos

La Tarjeta Alimentar continúa funcionando como un complemento automático compatible con la AUH y otras prestaciones sociales administradas por ANSES.

Los montos vigentes para mayo de 2026 varían según la composición familiar y la cantidad de hijos a cargo:

  • Familias con un hijo: $72.250
  • Familias con dos hijos: $113.299
  • Familias con tres o más hijos: $149.425
  • Titulares de Asignación por Embarazo: $72.250

Las familias con tres o más hijos son las que perciben el monto más elevado del programa, alcanzando casi los $150.000 durante este mes.

Además, algunos beneficiarios también pueden acceder a otros complementos compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES.

AUH y Tarjeta Alimentar: quiénes todavía tienen que cobrar en mayo

ANSES avanza con las últimas fechas del calendario complementario correspondiente a mayo de 2026. El cronograma organiza los pagos según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Las fechas pendientes son las siguientes:

  • DNI terminados en 6: 26 de mayo
  • DNI terminados en 7: 27 de mayo
  • DNI terminados en 8: 28 de mayo
  • DNI terminados en 9: 29 de mayo

En paralelo, el organismo ya realizó el pago para titulares de Pensiones No Contributivas, quienes cobraron el complemento alimentario el pasado 18 de mayo sin distinción de terminación de documento.

ANSES deposita automáticamente todos los importes en las cuentas bancarias informadas por cada titular. El dinero puede retirarse mediante tarjeta de débito o permanecer acreditado en la cuenta para utilizarse posteriormente.

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