Wanda Nara mostró el video más impactante de su hija Francesca y conmovió a todos

Una vez terminada la presentación, Francesca recibió los merecidos aplausos del público y obviamente su madre gritó emocionada y orgullosa por el primer paso artístico de su hija.

El video subido por la conductora a sus historias de Instagram generó una gran repercusión entre sus seguidores y mostró a Wanda conmovida por el importante día para una de sus hijas con el futbolista.

"Fran, todo el año te preparaste y esperaste tanto este día. Hoy solo te toca mostrar lo hermosa que sos y lo talentosa", precisaba la conductora de Telefe en la previa al evento con una imagen del vestido color blanco que luciría la niña luego para la muestra de danza.

Y agregó conmovida a instantes del evento: "Brillá como solo alguien vos puede hacerlo. Orgullosa de vos. Mamá”.

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Ricardo Darín bancó a Wanda Nara ante las críticas y confesó por qué la admira

Ricardo Darín salió a bancar a Wanda Nara ante las críticas por el Premio Martín Fierro a mejor conductora y contó qué es lo que le despierta admiración de la mediática.

En diálogo con Marina Calabró por El Observador, el destacado actor explicó el trasfondo de sus elogiosos comentarios hacia la empresaria y conductora.

"Vivimos en una época de controversia permanente, donde cualquier cosa genera dos bandos: los que te enaltecen y los que te destruyen", arrancó el artista.

Y destacó sobre el crecimiento de Wanda Nara: "Se inventó a sí misma. No tenía ningún tipo de formación, y eso me llamó todavía más la atención: puesta en ese lugar, la tipa se desenvolvió con solvencia".

"Empezó a distribuir juegos y lo hizo lo mejor que pudo. Más allá de que te guste o no el personaje, o de si estás de acuerdo o no, no me pareció mal. Me pareció que estaba bien", continuó a puro elogio.

Y sobre por qué usó la frase "Team Wanda", Ricardo Darín reconoció que se dejó llevar por su personalidad: "Como soy medio exagerado, lo primero que se me ocurrió fue decir 'soy Team Wanda' para cortar la bola. Y se me vinieron encima —tanto los defensores como los detractores".

"Esto habla claramente de que la chica ha dejado una huella. A favor o en contra, tiene a mucha gente movilizada", cerró el artista su firme apoyo para Wanda Nara.