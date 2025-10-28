En vivo Radio La Red
Policiales
Lourdes Fernández
VIOLENCIA DE GENERO

La importante decisión de la Justicia sobre el novio de Lowrdez de Bandana: ¿Sigue preso?

El Juez tuvo en cuenta los antecedentes de la relación para tomar una trascendental decisión sobre Leandro García Gómez.

RECHAZARON LA EXCARCELACIÓN DEL EX DE LOWRDEZ FERNÁNDEZ: LEANDRO GARCÍA GÓMEZ SEGURÁ PRESO

La justicia decidió mantener detenido a Leandro García Gómez, ex pareja de Lourdes Fernández, conocida integrante del grupo Bandana. El juez rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa, en una causa que investiga la presunta privación ilegítima de la libertad contra Lourdes. Los hechos ocurrieron la semana pasada y provocaron gran repercusión social.

Según fuentes judiciales, el magistrado consideró que existen elementos para dictar prisión preventiva debido al entorpecimiento del proceso: García Gómez habría impedido inicialmente el ingreso policial al departamento y mintió sobre la presencia de Lourdes. Además, intentó ocultarse durante su detención. Estas conductas refuerzan los motivos para mantenerlo privado de libertad mientras avanza la investigación.

El expediente podría agravarse con nuevas imputaciones: se investiga si hubo suministro forzado de estupefacientes y violencia de género, aunque este último cargo depende aún del testimonio formal de Lourdes Fernández. Por su parte, ella comunicó en redes sociales que se encuentra bien y agradeció a los médicos que la atendieron. Además, confirmó que está ensayando para el regreso artístico de Bandana previsto para el 23 de noviembre.

FUENTE: YOUTUBE
