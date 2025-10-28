La importante decisión de la Justicia sobre el novio de Lowrdez de Bandana: ¿Sigue preso?

La justicia decidió mantener detenido a Leandro García Gómez, ex pareja de Lourdes Fernández, conocida integrante del grupo Bandana. El juez rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa, en una causa que investiga la presunta privación ilegítima de la libertad contra Lourdes. Los hechos ocurrieron la semana pasada y provocaron gran repercusión social.
La justicia decidió mantener detenido a Leandro García Gómez, ex pareja de Lourdes Fernández, conocida integrante del grupo Bandana. El juez rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa, en una causa que investiga la presunta privación ilegítima de la libertad contra Lourdes. Los hechos ocurrieron la semana pasada y provocaron gran repercusión social.