La importante decisión de la Justicia sobre el novio de Lowrdez de Bandana: ¿Sigue preso?

El expediente podría agravarse con nuevas imputaciones: se investiga si hubo suministro forzado de estupefacientes y violencia de género, aunque este último cargo depende aún del testimonio formal de Lourdes Fernández. Por su parte, ella comunicó en redes sociales que se encuentra bien y agradeció a los médicos que la atendieron. Además, confirmó que está ensayando para el regreso artístico de Bandana previsto para el 23 de noviembre.



