Policiales
Funeral
Velorio
UNA LOCURA

La increíble historia en un funeral que sorprendió a todos y se volvió viral: "Milagro y pesadilla"

La provincia de Tucumán fue escenario de un hecho tan insólito como estremecedor. Un joven de 22 años irrumpió en su propio velorio al grito de “¡estoy vivo!”, provocando un verdadero caos entre familiares, amigos y vecinos que habían acudido a despedirlo.

El episodio ocurrió en Villa Carmela, un barrio de las afueras de San Miguel de Tucumán, y rápidamente se volvió viral en redes sociales. El caso no solo generó desconcierto, sino que además dejó al descubierto graves falencias en los protocolos de identificación de personas fallecidas.

El inicio de la confusión: un joven que se arrojó a las ruedas de un camión

El jueves 18 de septiembre, en la zona conocida como Puente Negro de Alderetes, un joven se arrojó bajo las ruedas de un camión. La escena fue impactante y los primeros testigos aseguraron que se trataba de un suicidio.

El fiscal Carlos Sale, a cargo de la investigación, caratuló inicialmente el caso como homicidio culposo, aunque rápidamente las pericias apuntaron hacia la hipótesis de un suicidio.

El cuerpo del joven fue trasladado a la Morgue Judicial para su análisis, pero no se realizaron estudios genéticos ni pericias de huellas antes de que fuera entregado a una familia.

El reconocimiento equivocado

Al día siguiente, una mujer de Villa Carmela se presentó en la Comisaría de Alderetes y aseguró que el cadáver era de su hijo, desaparecido desde el día anterior. Lo reconoció únicamente por la ropa y algunos rasgos físicos.

Con esa declaración, la Justicia autorizó la entrega del cuerpo a la familia sin los procedimientos técnicos obligatorios. Sin ADN ni cotejo de huellas, el cadáver fue entregado y comenzó el velorio en la vivienda familiar.

El funeral que se volvió pesadilla

Lo que debía ser una jornada de despedida se transformó en una verdadera película de terror y desconcierto. En plena ceremonia, cuando el cajón ya estaba abierto y los vecinos se agolpaban en la casa, el supuesto fallecido apareció en la puerta y gritó con desesperación: “¡Estoy vivo!”.

El clima de dolor se convirtió en segundos en gritos, corridas, llantos de alegría y de miedo. Algunos familiares se desmayaron, otros huyeron, y la madre quedó paralizada hasta que finalmente abrazó a su hijo entre lágrimas.

Testimonio de la familia

“Fue un milagro y una pesadilla al mismo tiempo”, declaró uno de los parientes ante los medios locales. La madre, en shock, apenas pudo balbucear unas palabras: “Me entregaron un cuerpo que no era mi hijo… y yo lo estaba velando. Cuando lo vi entrar pensé que estaba soñando”.

La explicación del joven

Al ser entrevistado por la Policía, el joven de 22 años relató que había pasado varios días en Alderetes consumiendo drogas, lejos de su casa, y que desconocía por completo la confusión que había generado su ausencia.

Aseguró que nunca se comunicó con su madre porque estaba atravesando una crisis personal y que jamás imaginó que, en paralelo, su familia lo estaba llorando en un velorio.

La Justicia bajo la lupa

Tras el escándalo, el fiscal Carlos Sale dispuso que el cuerpo que estaba en el cajón fuera retirado y trasladado nuevamente a la Morgue Judicial.

Hasta ahora, el cadáver permanece sin identificar, y se ordenaron estudios de ADN y huellas dactilares para evitar un nuevo error.

El Ministerio Público Fiscal de Tucumán reconoció fallas en los procedimientos y aseguró que se revisarán los protocolos para evitar que un hecho semejante vuelva a repetirse.

Mientras tanto, el misterio sigue abierto: ¿quién es la persona que murió bajo las ruedas del camión en Alderetes?

