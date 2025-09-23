El tajante veredicto de la OMS sobre la teoría de Trump y el posible causal del autismo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) salió decididamente a cortar esta relación carente de sustento científico: la supuesta relación entre el consumo de paracetamol durante el embarazo y el desarrollo posterior de autismo en los niños. Por supuesto, como dijimos en la nota de ayer, debe el paracetamol debe usarse con moderación y, cuando esté indicado, pero eso es válido para cualquier tipo de fármaco.

El planteo de Trump fue rápidamente cuestionado por la comunidad médica, que considera al paracetamol seguro cuando se administra en las dosis recomendadas.

Tarik Jasarevic, portavoz de la OMS, explicó que si bien algunos estudios observacionales plantearon en el pasado la posibilidad de una asociación, la evidencia nunca fue consistente. “Varios estudios posteriores no encontraron tal relación. Si el vínculo fuera fuerte, habría aparecido de manera uniforme en distintas investigaciones”, señaló.

La OMS ya rechazó la anterior y también temeraria afirmación del secretario de salud de EE.UU., Robert Kennedy Jr. sobre el "peligro" de las vacunas. La OMS no solo defendió el aporte fundamental de las vacunas durante la pandemia. En general, se considera que la difusión de las vacunas en el mundo ha salvado al menos 154 millones de vidas en los últimos 50 años.

Con esta doble aclaración -sobre el paracetamol y sobre las vacunas- la OMS reafirmó su papel de contrapeso científico en medio de debates donde los mensajes políticos a menudo desbordan la evidencia médica. En especial, los que sigue Trump, por consejos erróneos de Kennedy Jr.

embarazo y paracetamol La relación entre paracetamol y autismo, no tiene evidencia científica de peso, para la OMS. (Foto: Gentileza FS)

La OMS advierte sobre las conclusiones apresuradas de Trump

La polémica sobre el paracetamol y su presunto vínculo con el autismo escaló en la agenda internacional después de que el expresidente estadounidense Donald Trump lanzara una advertencia pública contra el consumo de paracetamol durante el embarazo. El martes, autoridades sanitarias de todo el mundo -desde Australia hasta Europa-respondieron con rapidez y rechazaron las afirmaciones de Trump, calificadas de infundadas por la comunidad médica.

El exmandatario, acompañado del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., fue tajante: “No tomen Tylenol (la marca comercial de Paracetamol más vendida en EE.UU:). No lo tomen. Peleen con todas sus fuerzas para no tomarlo”, declaró ante la prensa. La frase encendió las alarmas y obligó a los organismos internacionales a salir al cruce.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recordó que no existe evidencia concluyente que respalde la supuesta relación entre el consumo de paracetamol-nombre con el que se conoce al Tylenol fuera de Estados Unidos- y el autismo. “La evidencia disponible no ha encontrado vínculo alguno”, subrayó el organismo, que descartó cambios en las recomendaciones actuales. La EMA mantiene que las mujeres embarazadas pueden utilizar el fármaco, siempre en la dosis más baja efectiva, por el menor tiempo posible y con la menor frecuencia necesaria.

En un comunicado enviado a la cadena NBC News, la agencia europea fue más allá: “Una gran cantidad de datos sobre mujeres que usaron paracetamol durante el embarazo indica que no existe riesgo de malformaciones en el feto ni en los recién nacidos”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ratificó este pronunciamiento que se basa en la ciencia. Su portavoz, Tarik Jašarevi, señaló que la evidencia sobre un posible vínculo “sigue siendo inconsistente”. Reconoció que algunos estudios iniciales plantearon la hipótesis de una relación, pero investigaciones posteriores no pudieron confirmarla. “La falta de replicabilidad llama a ser muy cautos antes de sacar conclusiones causales”, advirtió.

Con este frente coordinado de organismos internacionales, el mensaje fue claro: no hay nuevas pruebas que justifiquen un cambio en la forma en que se prescribe o utiliza el paracetamol durante el embarazo.

La reacción, rápida y contundente, busca neutralizar la confusión provocada por Trump en un terreno sensible: la salud de las embarazadas y los recién nacidos. Desde el ministerio de Salud de Australia, al otro lado del globo, llegó una advertencia sobre esas afirmaciones temerarias sin evidencia científica: “Sabemos que las mujeres que tuvieron embarazos complicados de alguna manera tienen más probabilidades de tener bebés con problemas de desarrollo neurológico”, añadió, citando la fiebre como un claro ejemplo. Por eso, la comunidad científica mundial salió a contrarrestar el mensaje de Trump contra un medicamento que es más que útil para las mujeres embarazadas.