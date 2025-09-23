En vivo Radio La Red
Batalla campal: el brutal video de papás y alumnos a las piñas en un festejo escolar

El conflicto empezó entre los adolescentes durante un partido de fútbol, pero la violencia escaló cuando llegaron los adultos a buscarlos.

Del festejo al caos: alumnos y padres se agarraron a las piñas en un colegio y todo terminó en una batalla campal

Lo que debía ser una jornada de alegría y celebración por el Día del Estudiante se transformó en un verdadero escándalo en una escuela secundaria de Villa Urquiza, en Córdoba. Lo que comenzó como una pelea entre alumnos durante un partido de fútbol terminó involucrando a padres, docentes y a la propia Policía.

De la fiesta por el Día del Niño a la batalla campal: el video de la violenta pelea a piñas y cadenas. (Foto: A24.com)

Según relataron testigos, el conflicto estalló en pleno festejo organizado por estudiantes de quinto y sexto año. “Hubo una pelea en un partido de fútbol y se sumó gente de otros cursos. Para separarlos, los encerraron en diferentes aulas”, contó un padre en diálogo con el canal local El Doce.

El problema, según denunciaron las familias, fue que la escuela no avisó a los padres lo que estaba ocurriendo. Muchos de ellos se enteraron por mensajes de WhatsApp y acudieron de inmediato a retirar a sus hijos.

De la cancha al patio y del patio a la calle

Cuando los adultos llegaron al establecimiento, no se les permitió el ingreso, lo que desató una discusión que rápidamente escaló a los golpes. “Fue un caos, todos gritaban y algunos padres se terminaron peleando entre ellos”, relató otro testigo.

La violencia fue tal que la Policía debió intervenir para frenar la situación. Incluso participó la Guardia de Infantería. “Recién ahí pudimos retirar a nuestros hijos”, agregó uno de los padres.

Otro episodio de violencia en la provincia

Pero el escándalo en Villa Urquiza no fue el único hecho de violencia registrado en Córdoba durante el fin de semana. En Potrero de Garay, la tradicional fiesta de la primavera también terminó en un descontrol.

En la madrugada del domingo, cerca de las 2 de la mañana, una discusión entre jóvenes en plena calle terminó en una batalla campal. Testigos señalaron que el enfrentamiento comenzó con empujones y golpes de puño entre dos grupos, pero luego se sumaron patadas y hasta piedrazos.

El momento de mayor tensión se vivió cuando uno de los protagonistas se subió a una camioneta y, al dar marcha atrás, embistió el auto de otro de los involucrados. El choque agravó la situación y el conductor escapó del lugar, dejando un clima de pánico y corridas.

