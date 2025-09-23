Matías Alé al borde de postergar su boda con Martina recibió la mejor noticia: "¡Llegó!"

Con alivio indescriptible y las emociones a flor de piel, desde el caribe cubano Matías compartió la feliz noticia desde sus Instagram Stories. Con una imagen de la efectiva inscripción del acta de divorcio, Alé compartió su felicidad con sus más de 180 seguidores y le dedicó un tierno mensaje a su futura esposa: “¡Nos casamos! Te amo Marti Vignolo”.

"¡Quiero agradecer al Dr. Fernando Burlando, al Dr. Juan Tiberio y todo el equipo del estudio! ¡Y gracias a todos los que nos desearon lo mejor para que llegara este bendito papel! Todosss los que nos escribieron para querer ayudarnos, los medios, amigos, etc.", agregó también Alé sobre la publicación a modo de agradecimiento al popular abogado y su estudio, así como también la confirmación absoluta de que el casamiento está más que confirmadísimo.

IG Matías Alé - documento que lo habilita a casarse con Martina Vignolo

Cuáles son los pasos legales que debió seguir Matías Alé para registrar su divorcio y así poder volver a casarse

El actor Matías Alé se encuentra a semanas de dar un nuevo paso en su vida personal: su boda con Martina Vignolo, prevista para el próximo 24 de octubre. Para poder concretarla, debió formalizar los pasos legales de su divorcio con María del Mar Cuello Molar, vínculo que había quedado pendiente desde 2016.

En Argentina, para que un divorcio tenga plena validez legal y permita a las personas casarse nuevamente, es necesario inscribirlo en el Registro Civil correspondiente, que era justamente lo que le faltaba al actor. Este proceso comienza con la obtención de la sentencia judicial de divorcio, ya sea de mutuo acuerdo o unilateral, pero siempre con resolución firme de un juez.

Luego, se deben reunir documentos esenciales como la sentencia de divorcio, DNI de ambos ex cónyuges, partida de matrimonio y, en algunos casos, certificados adicionales relacionados con convenios sobre hijos o liquidación de bienes. Con toda la documentación completa, se presenta ante el Registro Civil donde se celebró el matrimonio o donde reside alguno de los ex cónyuges. La inscripción puede realizarse de manera presencial, solicitando turno, o a través de plataformas electrónicas oficiales, cargando la documentación y completando formularios.

Al finalizar el trámite, se recibe un comprobante y el cambio de estado civil se actualiza automáticamente en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), afectando documentos oficiales como el DNI. Es importante destacar que, incluso si uno de los cónyuges no desea el divorcio, el proceso puede avanzar sin su consentimiento. También puede implicar costos judiciales y honorarios de abogados, que varían según si se trata de un acuerdo o un litigio.

De esta manera, ahora sí con todos los pasos completados, Matías Alé podrá casarse legalmente con Martina Vignolo, cerrando así un capítulo de su pasado y abriendo uno nuevo junto a su futura esposa.