Matías Alé al borde de postergar su boda con Martina recibió la mejor noticia: "¡Llegó!"

Tras descubrir que su divorcio de María del Mar Cuello Molar no estaba registrado, Matías Alé llegó a barajar la posibilidad de posponer su casamiento con Martina Vignolo.

23 sept 2025, 10:15
Cuando todo eran planes y alegría en la vida de Matías Alé y Martina Vignolo, quienes vienen organizando su boda para el próximo 24 de octubre en la ciudad de Mar del Plata, sorpresivamente se encontraron con un concreto obstáculo legal que literalmente puso en peligro la boda tal como estaba pensada.

Lo cierto es que el ex de Graciela Alfano se encontró con que su divorcio de María del Mar Cuello Molar -tramitado en 2016- nunca había sido formalmente asentado en los registros oficiales, por lo que debió recurrir a un abogado en una suerte de carrera contra el tiempo para poder realizar el trámite faltante para así lograr casarse con su actual novia, tal como lo vienen planeando desde comienzos de este año.

De esta manera, Matías levantó su teléfono celular para pedirle ayuda a su amigo, el abogado Fernando Burlando para que lo ayudase y asistiese a resolver semejante contratiempo.

Así las cosas, mientras el actor y su novia viajaron a Cuba para hacer el que esperaban fuese su último viaje de solteros, la realidad es que el famoso abogado logró resolver el inconveniente con el tramiterío legal que aún estaba pendiente desde hacía casi una década, de manera que Alé ya figura ante la ley como un hombre legalmente divorciado, y por lo tanto habilitado para volver a casarse sin ninguna clase de impedimento.

Con alivio indescriptible y las emociones a flor de piel, desde el caribe cubano Matías compartió la feliz noticia desde sus Instagram Stories. Con una imagen de la efectiva inscripción del acta de divorcio, Alé compartió su felicidad con sus más de 180 seguidores y le dedicó un tierno mensaje a su futura esposa: “¡Nos casamos! Te amo Marti Vignolo”.

"¡Quiero agradecer al Dr. Fernando Burlando, al Dr. Juan Tiberio y todo el equipo del estudio! ¡Y gracias a todos los que nos desearon lo mejor para que llegara este bendito papel! Todosss los que nos escribieron para querer ayudarnos, los medios, amigos, etc.", agregó también Alé sobre la publicación a modo de agradecimiento al popular abogado y su estudio, así como también la confirmación absoluta de que el casamiento está más que confirmadísimo.

IG Matías Alé - documento que lo habilita a casarse con Martina Vignolo

Cuáles son los pasos legales que debió seguir Matías Alé para registrar su divorcio y así poder volver a casarse

El actor Matías Alé se encuentra a semanas de dar un nuevo paso en su vida personal: su boda con Martina Vignolo, prevista para el próximo 24 de octubre. Para poder concretarla, debió formalizar los pasos legales de su divorcio con María del Mar Cuello Molar, vínculo que había quedado pendiente desde 2016.

En Argentina, para que un divorcio tenga plena validez legal y permita a las personas casarse nuevamente, es necesario inscribirlo en el Registro Civil correspondiente, que era justamente lo que le faltaba al actor. Este proceso comienza con la obtención de la sentencia judicial de divorcio, ya sea de mutuo acuerdo o unilateral, pero siempre con resolución firme de un juez.

Luego, se deben reunir documentos esenciales como la sentencia de divorcio, DNI de ambos ex cónyuges, partida de matrimonio y, en algunos casos, certificados adicionales relacionados con convenios sobre hijos o liquidación de bienes. Con toda la documentación completa, se presenta ante el Registro Civil donde se celebró el matrimonio o donde reside alguno de los ex cónyuges. La inscripción puede realizarse de manera presencial, solicitando turno, o a través de plataformas electrónicas oficiales, cargando la documentación y completando formularios.

matias ale martina vignolo

Al finalizar el trámite, se recibe un comprobante y el cambio de estado civil se actualiza automáticamente en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), afectando documentos oficiales como el DNI. Es importante destacar que, incluso si uno de los cónyuges no desea el divorcio, el proceso puede avanzar sin su consentimiento. También puede implicar costos judiciales y honorarios de abogados, que varían según si se trata de un acuerdo o un litigio.

De esta manera, ahora sí con todos los pasos completados, Matías Alé podrá casarse legalmente con Martina Vignolo, cerrando así un capítulo de su pasado y abriendo uno nuevo junto a su futura esposa.

     

 

