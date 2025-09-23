El plan macabro de una abuela millonaria que se volvió mafiosa para planear un asesinato familiar

Para la familia Adelson, esa decisión judicial representaba un obstáculo insalvable. Según la fiscalía, fue Donna Adelson quien ideó un plan para “resolver” el problema de forma permanente, garantizando así que su hija pudiera tener la custodia plena y rehacer su vida lejos de Tallahassee.

El plan de sicariato

El plan de sicariato

Las investigaciones revelaron que la familia Adelson se convirtió en una auténtica organización criminal. Conversaciones interceptadas y testimonios mostraron cómo discutían abiertamente el “problema Markel” y evaluaban diferentes maneras de eliminarlo.

Finalmente, la decisión fue contratar a dos sicarios para ejecutar al profesor en su propio hogar. La logística fue organizada por Charlie Adelson, hijo de Donna y dentista de profesión, quien sirvió como intermediario financiero.

El 18 de julio de 2014, Markel fue interceptado en la entrada de su casa y ejecutado a sangre fría. Sus hijos, de 4 y 6 años, no estaban presentes en el momento del crimen.

Una familia convertida en red criminal

Donna Adelson 3 Donna Adelson quien ideó un plan para “resolver” el problema de forma permanente, garantizando así que su hija pudiera tener la custodia plena y rehacer su vida lejos de Tallahassee.

Tras el asesinato, los acontecimientos ocurrieron tal como habían planeado. Donna y su esposo Harvey se llevaron a los nietos al sur de Florida, los niños dejaron de asistir al funeral de su padre en Canadá y, en menos de un año, sus apellidos fueron cambiados legalmente a Adelson, borrando prácticamente todo rastro del vínculo con Markel.

La investigación, que se extendió durante más de 11 años, reveló un entramado que incluyó no solo a Donna y Charlie, sino también a intermediarios y sicarios contratados:

Charlie Adelson , hijo de Donna y condenado previamente por su participación en el plan.

Katherine Magbanua , exnovia de Charlie, quien sirvió como nexo con los asesinos.

Sigfredo García , sicario condenado a cadena perpetua.

Luis Rivera, coautor del crimen, que aceptó cooperar y recibió una pena de 19 años.

Hasta ahora, cinco personas fueron condenadas, pero los fiscales identificaron también a Wendi y Harvey Adelson como “conspiradores no acusados”, lo que mantiene abierta la discusión sobre la magnitud de la red criminal familiar.

La condena de Donna Adelson

La condena de Donna Adelson

El 4 de septiembre de 2025, tras poco más de tres horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto unánime: culpable en los tres cargos imputados.

Cuando el juez del Segundo Circuito Judicial de Florida, Stephen Everett, leyó la decisión, Donna se desplomó, tembló y rompió en llanto. El magistrado ordenó un receso breve y advirtió que no toleraría más reacciones frente al jurado.

Con la sentencia, la mujer de 75 años enfrenta ahora la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión, cerrando un capítulo que expuso las profundidades de la ambición y la crueldad humana.

El rol del FBI: una operación encubierta decisiva

Uno de los elementos más impactantes del proceso fue la operación encubierta del FBI, que logró grabaciones donde Donna y Charlie hablaban en clave sobre el crimen.

Los agentes utilizaron informantes y escuchas secretas que terminaron de cerrar el círculo probatorio contra la familia Adelson. La evidencia fue tan contundente que la defensa apenas pudo plantear que Donna había sido manipulada por su hijo, argumento rechazado de plano por el jurado.

La abuela fue arrestada en un aeropuerto de Miami, con un boleto de ida a Vietnam en la mano. Para los investigadores, era la señal inequívoca de que intentaba huir del país cuando la investigación ya estaba llegando a su fin.

Las palabras de la familia Markel

Tras el veredicto, la madre del profesor asesinado, Ruth Markel, habló con la prensa:

“Hemos perdido un tesoro. La vida de mi hijo Dan se truncó trágicamente a los 41 años. Durante 11 años hemos vivido con dolor y angustia inimaginables”, declaró entre lágrimas.

En una declaración oficial, los abogados de la familia Markel agradecieron al fiscal estatal Jack Campbell y a las fiscales Georgia Cappleman y Sarah Kathryn Dugan por su trabajo incansable:

“Aunque nada podrá reparar el vacío en nuestros corazones, este veredicto nos acerca un poco más a la justicia y nos da la esperanza de poder restablecer algún día el contacto con los hijos de Danny”.

El impacto social y mediático

Donna Adelson 1

El juicio contra Donna Adelson se convirtió en uno de los procesos más seguidos de Florida. El caso no solo expuso la brutalidad de un crimen por encargo, sino también la manera en que una familia aparentemente respetable podía transformarse en un clan mafioso para cumplir sus intereses personales.

Medios locales e internacionales cubrieron cada detalle del juicio, y la opinión pública quedó dividida entre la incredulidad y la indignación. Para muchos, la imagen de una abuela condenada por sicariato resume el carácter excepcional y trágico de esta historia.

Lo que viene

La defensa de Donna Adelson anticipó que apelará la sentencia, aunque las pruebas en su contra parecen abrumadoras. La fecha de lectura de la pena quedó programada para el 14 de octubre de 2025, cuando se conocerá la condena definitiva.

Mientras tanto, los hijos de Markel, hoy adolescentes, deberán crecer con el peso de una verdad devastadora: su abuela materna fue la responsable de la muerte de su padre.

El caso de Donna Adelson quedará registrado como uno de los crímenes más estremecedores en la historia judicial de Florida, no solo por el nivel de planificación y traición familiar, sino porque expuso hasta dónde puede llegar la ambición cuando se convierte en obsesión.