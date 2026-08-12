La Justicia condenó a una docente que les cobraba a sus alumnos

La joven llegó a entregarle $30.000, pero posteriormente la docente comenzó a reclamarle el dinero restante. De acuerdo con lo establecido en la causa, utilizó mensajes de WhatsApp para presionarla y le advirtió que, si no completaba el pago, no aprobaría el módulo.

El hecho ocurrió en la Escuela N° 563 Domingo Faustino Sarmiento. (Foto: Google)

Los investigadores lograron recuperar y analizar las comunicaciones entre ambas, que posteriormente se convirtieron en una de las pruebas utilizadas para acreditar la maniobra.

Otra alumna le transfirió $150.000 por Mercado Pago

El segundo episodio investigado había ocurrido en abril de 2025 y tuvo como víctima a otra estudiante. En ese caso, la docente le pidió $150.000 con la condición de que pagara para evitar ser desaprobada. A diferencia del primer hecho, el dinero fue enviado a través de Mercado Pago, por lo que el comprobante de la transferencia quedó incorporado al expediente.

La investigación reunió audios, capturas de conversaciones, comprobantes de transferencias, declaraciones testimoniales e informes sociales para reconstruir lo ocurrido.

También fueron incorporadas las actuaciones administrativas realizadas por el Ministerio de Educación de Corrientes. Con ese conjunto de elementos, la Justicia consideró probados ambos hechos y homologó el acuerdo alcanzado mediante el juicio abreviado.

La docente deberá indemnizar a las dos estudiantes

Además de la condena a tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer el cargo durante el mismo período, la Justicia estableció una serie de reglas de conducta. La mujer deberá fijar residencia y un número de contacto, presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial y no cometer nuevos delitos.

También tendrá prohibido acercarse a menos de 100 metros de las estudiantes que la denunciaron y no podrá realizar actos de intimidación, hostigamiento, perturbación o violencia contra ellas.

Por otra parte, la sentencia fijó una reparación económica total de $480.000, que deberá distribuirse en partes iguales: cada una de las estudiantes recibirá $240.000 por los daños ocasionados.

A esa suma se añadirá la multa de $360.000 establecida en la condena, monto que, según la resolución judicial, representa el doble del valor de la exacción.