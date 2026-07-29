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Cristina Kirchner publicó una carta abierta y anunció que llevará su condena por la causa Vialidad a la ONU

La expresidenta denunció una persecución política y judicial, aseguró que existe un componente de "machismo estructural" en su condena y confirmó que presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

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Cristina Kirchner publicó una carta abierta y anunció que llevará su condena por la causa Vialidad a la ONU

Cristina Kirchner publicó una carta abierta y anunció que llevará su condena por la causa Vialidad a la ONU

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este miércoles una extensa carta abierta en la que volvió a cuestionar la condena en la causa Vialidad, denunció que es víctima de una persecución política y judicial y confirmó que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

Leé también Causa Vialidad: la Justicia confirmó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y Lázaro Báez
La Justicia ratificó el decomiso millonario contra Cristina Kirchner, sus hijos y Lázaro Báez en la causa Vialidad. (Foto: archivo).

En el texto, sostuvo que la condena en su contra busca "proscribirla de la vida política" y afirmó que el caso trasciende su situación personal porque, según planteó, afecta "la voluntad soberana del pueblo argentino".

"Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre", comenzó la exmandataria.

Y continuó: "Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido", afirmó al inicio de su artículo.

La expresidenta, cumple arresto domiciliario en Buenos Aires tras ser condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Cristina Kirchner denunció persecución política y machismo judicial

A lo largo de la carta, la exvicepresidenta sostuvo que las decisiones judiciales que derivaron en su condena no pueden analizarse únicamente desde el plano jurídico.

"Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino", afirmó.

En ese sentido, cuestionó ser "la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina" que fue condenada por la Corte Suprema y aseguró que durante años fue juzgada no solo por sus actos, sino también por su condición de mujer y por ejercer el liderazgo político.

Además, vinculó esa situación con el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y sostuvo que el nivel de violencia y estigmatización en su contra "funcionó como un incentivo" para ese ataque.

En otro tramo de la columna, la expresidenta aseguró que no busca "privilegios ni excepciones", sino "un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino".

El anuncio sobre la presentación ante la ONU

Uno de los principales anuncios de la carta fue la confirmación de que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Según explicó, recurrió al organismo internacional porque considera que en la Argentina dejaron de funcionar adecuadamente los mecanismos de protección de sus derechos. "Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad", expresó.

"No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento", sostuvo la exjefa de Estado.

También informó que designó a los abogados Javier Borrego, de España, y Rafael Valim, de Brasil, para impulsar esta nueva etapa de su defensa en el ámbito internacional.

La expresidenta sostuvo que todos los magistrados que intervinieron en su juzgamiento deberán responder "ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales".

En el tramo final de la carta, Cristina Kirchner envió un mensaje dirigido a sus seguidores y volvió a insistir en que continuará defendiendo su inocencia. "Jamás me doblegaré ante quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo", escribió.

Además, llamó a "no bajar los brazos" y sostuvo que ninguna proscripción puede imponerse de manera definitiva sobre la voluntad popular. "Tengo una fe inmensa en la conciencia democrática del pueblo argentino. Muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos", concluyó.

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