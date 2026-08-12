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¿QUÉ PASA ENTRE ELLOS?

Priscila Crivocapich reveló qué relación tiene con Jonás Gutiérrez: "Estamos..."

Priscila Crivocapich aclaró qué pasa realmente con Jonás Gutiérrez luego de los rumores que surgieron en las últimas semanas.

12 ago 2026, 23:13
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Priscila Crivocapich reveló qué relación tiene con Jonás Gutiérrez: Estamos...

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Al mismo tiempo que comenzaron a circular versiones sobre un supuesto romance entre Roberto García Moritán y Emily Ceco, que la joven se encargó de negar de manera tajante, Priscila Crivocapich, expareja del empresario, parece atravesar una etapa diferente en el plano sentimental.

En las últimas semanas, la periodista quedó en el centro de las miradas por la cercana relación que mantiene con Jonás Gutiérrez, exfutbolista. Los rumores crecieron después de que él le dedicara un afectuoso mensaje en redes sociales, acompañado por una fotografía de ella.

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Ahora en SQP (América TV) ambos estuvieron juntos en un evento y hablaron con Yanina Latorre y el equipo. La pregunta de la conductora fue contundente: "¿En calidad de qué están?". "En calidad de que jugaos al padel juntos", respondió el Galgo.

Yanina continuó con las preguntas, pero él prefirió no dar demasiados detalles. Su silencio, por momentos pícaro, dejó abierta la posibilidad de que entre ambos exista algo más. Ante la insistencia, la modelo tomó la palabra y decidió explicar cómo está el vínculo. "Estamos incursionando en el pádel, la verdad que bien, y como hemos trabajado en el Mundial, hemos generado una buena relación", señaló.

Por qué se separó Priscila Crivocapich de Roberto García Moritán

Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán terminaron su relación en diciembre de 2025 después de unos meses juntos. Tras la separación, la periodista habló por primera vez sobre los motivos de la ruptura y aclaró las versiones que comenzaron a circular.

“Cada separación tiene un proceso y nosotros veníamos hablando las cosas y se dieron de la manera que se dieron el fin de semana pasado”, explicó.

Aunque reconoció que el desenlace no fue el que imaginaba, aseguró que ambos pudieron cerrar la relación de manera consensuada y sin conflictos: "No era como yo esperaba y pasó lo que pasó, por suerte estaba en Uruguay. Acá fue una charla de los dos y decidimos terminar la relación bien y de común acuerdo, se sinceró.

“No pasó nada puntual ni nada de muchas de las cosas que estuve escuchando. Simplemente somos dos personas que probamos, no nos entendimos, formas distintas de vivir la vida, no somos compatibles y ya está, se terminó la relación", dejó en claro.

En cuanto a las versiones que relacionaron a García Moritán con Gisela Dulko en aquel momento, Crivocapich evitó involucrarse y volvió a remarcar que la separación no tuvo que ver con una tercera persona: “A mí no es a quien tienen preguntar sobre eso. No pasó nada puntual, decidimos ponerle un punto final. Yo quería que las cosas sean de buena forma de que se dieran a conocer".

“No tengo idea quién lo filtró, nosotros habíamos hablado que las cosas fueran así en buenos términos como lo fueron. No somos compatibles. No hay posibilidades de reconciliación, es un punto final”, concluyó.

     

 

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