Priscila Crivocapich reveló qué relación tiene con Jonás Gutiérrez: "Estamos..."

Por qué se separó Priscila Crivocapich de Roberto García Moritán

Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán terminaron su relación en diciembre de 2025 después de unos meses juntos. Tras la separación, la periodista habló por primera vez sobre los motivos de la ruptura y aclaró las versiones que comenzaron a circular.

“Cada separación tiene un proceso y nosotros veníamos hablando las cosas y se dieron de la manera que se dieron el fin de semana pasado”, explicó.

Aunque reconoció que el desenlace no fue el que imaginaba, aseguró que ambos pudieron cerrar la relación de manera consensuada y sin conflictos: "No era como yo esperaba y pasó lo que pasó, por suerte estaba en Uruguay. Acá fue una charla de los dos y decidimos terminar la relación bien y de común acuerdo”, se sinceró.

“No pasó nada puntual ni nada de muchas de las cosas que estuve escuchando. Simplemente somos dos personas que probamos, no nos entendimos, formas distintas de vivir la vida, no somos compatibles y ya está, se terminó la relación", dejó en claro.

En cuanto a las versiones que relacionaron a García Moritán con Gisela Dulko en aquel momento, Crivocapich evitó involucrarse y volvió a remarcar que la separación no tuvo que ver con una tercera persona: “A mí no es a quien tienen preguntar sobre eso. No pasó nada puntual, decidimos ponerle un punto final. Yo quería que las cosas sean de buena forma de que se dieran a conocer".

“No tengo idea quién lo filtró, nosotros habíamos hablado que las cosas fueran así en buenos términos como lo fueron. No somos compatibles. No hay posibilidades de reconciliación, es un punto final”, concluyó.