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Condenaron al hermano de Pedro Sánchez y le prohibieron ejercer cargos públicos por 9 años

La Justicia española consideró que el puesto que ocupó David Sánchez fue creado para favorecerlo por su vínculo con el presidente del Gobierno. La sentencia representa un nuevo golpe político para el líder socialista.

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Condenaron al hermano de Pedro Sánchez por nepotismo y le prohibieron ejercer cargos públicos durante nueve años. (Foto: X)

Condenaron al hermano de Pedro Sánchez por nepotismo y le prohibieron ejercer cargos públicos durante nueve años. (Foto: X)

La Justicia de España condenó este martes a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un caso de prevaricación administrativa vinculado a su designación en un cargo cultural de la Diputación Provincial de Badajoz. El fallo le impuso nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, al considerar que el puesto fue creado específicamente para beneficiarlo.

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La resolución fue dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz, que concluyó que la contratación realizada en 2017 no respondió a una necesidad real de la administración pública, sino que estuvo orientada a favorecer al hermano del jefe del Ejecutivo español.

El fallo representa un nuevo revés para el Gobierno de Pedro Sánchez, que en los últimos meses quedó envuelto en distintas investigaciones judiciales que alcanzan a ex funcionarios y personas de su entorno más cercano.

Qué determinó la Justicia sobre David Sánchez

Según la sentencia, David Sánchez fue beneficiado con el cargo de coordinador de actividades de los conservatorios de la provincia de Badajoz, una posición que, para los jueces, fue creada sin justificación administrativa.

Además, el tribunal sostuvo que posteriormente las funciones del puesto fueron modificadas para adaptarse al interés personal del funcionario por la ópera, uno de los elementos que reforzó la hipótesis de un nombramiento direccionado.

En uno de los pasajes más contundentes del fallo, los magistrados afirmaron que los acusados realizaron "un ejercicio arbitrario del poder de forma grosera con la finalidad exclusiva de favorecer a concretas personas".

La condena alcanza también a otros funcionarios que participaron del proceso de designación.

La defensa de Pedro Sánchez

Desde que el caso salió a la luz, Pedro Sánchez rechazó cualquier irregularidad y denunció que la investigación respondía a una campaña de persecución política impulsada por sectores de la derecha y la extrema derecha.

El mandatario insistió en varias oportunidades en que las denuncias contra integrantes de su familia y de su entorno forman parte de una estrategia para desgastar a su gobierno.

No obstante, la sentencia conocida este martes supone un nuevo episodio judicial que impacta en el Ejecutivo español, aunque todavía no está firme, ya que puede ser recurrida ante instancias superiores.

Un nuevo problema para el Gobierno español

La condena contra David Sánchez llega en un momento especialmente delicado para el presidente español. En los últimos dos años, el Ejecutivo socialista enfrentó diversas investigaciones por presuntos hechos de corrupción, algunas de ellas relacionadas con dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y excolaboradores del Gobierno.

Semanas atrás, uno de los casos que mayor repercusión tuvo fue la condena contra un ex dirigente cercano al oficialismo, en una causa vinculada con corrupción, situación que incrementó la presión política sobre La Moncloa.

Mientras tanto, la oposición volvió a reclamar explicaciones al Gobierno y cuestionó la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, aunque desde el oficialismo remarcan que la condena no involucra directamente al presidente.

La resolución judicial aún deberá atravesar el proceso de apelación, por lo que la condena no quedó firme.

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