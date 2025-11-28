Caso Cecilia Strzyzowski: cuáles fueron las últimas palabras del clan Sena antes de conocer las penas
La jueza Dolly Fernández, tiene 15 días para llamar a una nueva audiencia en donde dará a conocer las sentencias después de la jornada de este viernes en donde terminó el juicio de cesura.
Después de tres audiencias de cesura, la jueza técnica Dolly Fernández no definió todavía las penas para el clan Sena y el resto de los condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. La magistrada anunció que la sentencia final se conocerá dentro de un plazo de 15 días hábiles, luego de escuchar las últimas palabras de todos los imputados.
El proceso terminó este viernes pasadas las 14:30, cuando Fernández cerró la tercera jornada y avisó que volverá a convocar a todas las partes para la lectura del fallo. Aunque Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena, junto a tres colaboradores, ya fueron declarados culpables por un jurado popular, resta definir cuántos años deberán cumplir.
Durante la cesura, la jueza rechazó todos los planteos de nulidad que presentaron las defensas. La Fiscalía volvió a pedir prisión perpetua para los tres integrantes del clan Sena, mientras que solicitó:
5 años y 10 meses para Gustavo Obregón y Fabiana González
2 años y 10 meses para Gustavo Melgarejo
Las últimas palabras de los Sena
En esta última jornada, César y Emerenciano Sena declararon por Zoom, mientras que Marcela Acuña lo hizo de manera presencial. Los tres coincidieron en un punto: pidieron no ser trasladados fuera de Resistencia.
César Sena
Primer condenado en hablar, reclamó mantener su alojamiento actual: “Que no se me mueva de mi lugar actual… tengo a toda mi familia aquí. Hago reserva de todos los recursos de casación”.
Emerenciano Sena
Considerado partícipe primario del femicidio, sostuvo: “Trasladarme sería una pena de muerte. Yo soy un inocente condenado. Mis medicamentos solo me los pueden traer mis familiares de acá”.
Marcela Acuña
Fue quien ofreció la declaración más extensa y apuntó directamente contra la estructura del juicio: “Condenaron a Emerenciano sin pruebas contundentes. Un jurado no técnico determinó hechos que ningún estudiante de abogacía tomaría como válidos”. Acuña demás, cuestionó especialmente la validez de una esquela y un audio usados como evidencia en el juicio.
Qué dijeron los otros condenados
Gustavo Melgarejo
Condenado por encubrimiento simple y ya en libertad condicional, expresó: “Solo quiero que esto termine, volver con mi familia y a mi trabajo”.
Fabiana González
Declarada culpable por encubrimiento agravado, habló de su rol como madre: “Yo también soy víctima. Por una equivocación perdí el derecho a ser mamá. Trabajaba 24 horas, ¿quién educó a mi hija?”.
Gustavo Obregón
En la misma situación que González, afirmó: “Acompañé a César como siempre lo hice. Si afecté a alguien, pido perdón. Lo quiero como un hijo”.
Qué se espera ahora
Con todas las declaraciones finales registradas, la jueza Dolly Fernández deberá definir la pena de cada imputado en un máximo de 15 días hábiles. Será el cierre formal de uno de los casos más conmocionantes del Chaco en los últimos años.