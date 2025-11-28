Caso Cecilia Strzyzowski: cuáles fueron las últimas palabras del clan Sena antes de conocer las penas

César Sena

Primer condenado en hablar, reclamó mantener su alojamiento actual: “Que no se me mueva de mi lugar actual… tengo a toda mi familia aquí. Hago reserva de todos los recursos de casación”.

Emerenciano Sena

Considerado partícipe primario del femicidio, sostuvo: “Trasladarme sería una pena de muerte. Yo soy un inocente condenado. Mis medicamentos solo me los pueden traer mis familiares de acá”.

Marcela Acuña, la única del clan Sena presente en el juicio hoy.

Marcela Acuña

Fue quien ofreció la declaración más extensa y apuntó directamente contra la estructura del juicio: “Condenaron a Emerenciano sin pruebas contundentes. Un jurado no técnico determinó hechos que ningún estudiante de abogacía tomaría como válidos”. Acuña demás, cuestionó especialmente la validez de una esquela y un audio usados como evidencia en el juicio.

Qué dijeron los otros condenados

Gustavo Melgarejo

Condenado por encubrimiento simple y ya en libertad condicional, expresó: “Solo quiero que esto termine, volver con mi familia y a mi trabajo”.

Gustavo Melgarejo.

Fabiana González

Declarada culpable por encubrimiento agravado, habló de su rol como madre: “Yo también soy víctima. Por una equivocación perdí el derecho a ser mamá. Trabajaba 24 horas, ¿quién educó a mi hija?”.

Gustavo Obregón

En la misma situación que González, afirmó: “Acompañé a César como siempre lo hice. Si afecté a alguien, pido perdón. Lo quiero como un hijo”.

Qué se espera ahora

Con todas las declaraciones finales registradas, la jueza Dolly Fernández deberá definir la pena de cada imputado en un máximo de 15 días hábiles. Será el cierre formal de uno de los casos más conmocionantes del Chaco en los últimos años.