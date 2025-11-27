En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Cecilia Strzyzowski
Justicia
Chaco

Caso Cecilia Strzyzowski: la Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria del clan Sena y definirá las penas

La jueza Dolly Fernández no aceptó los pedidos de junta médica realizados por las defensas. Tras esta decisión, este viernes se podrá definir las penas para los condenados.

La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria del clan Sena y definirá las penas. 

La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria del clan Sena y definirá las penas. 

En la segunda audiencia tras el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la Justicia rechazó la estrategia del clan Sena para acceder a prisiones domiciliarias. Tras una jornada con declaraciones y planteos defensivos, este viernes se conocerán las penas que recibirán César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ya declarados culpables.

Leé también Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski, tras la condena al clan Sena: "Ahora sé que no van a venir por mi otra hija"
gloria romero, mama de cecilia strzyzowski, tras la condena al clan sena: ahora se que no van a venir por mi otra hija

La audiencia se desarrolló este jueves en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, donde declararon varios testigos. La jueza Dolly Fernández desestimó los pedidos de junta médica que habían presentado las defensas, que buscan dejar asentadas condiciones de salud física o psicológica para intentar, más adelante, un régimen de detención domiciliaria.

La magistrada remarcó que los pedidos para evaluar la salud de los imputados “no corresponden a la etapa de cesura”, cuyo único objetivo es determinar la pena. También aclaró que si bien es posible ordenar estudios médicos “para el control y seguimiento” de personas detenidas, estos no pueden utilizarse con un fin distinto al que establece esta instancia procesal.

69012a8c10b99
La jueza Dolly Fern&aacute;ndez no acept&oacute; los pedidos de junta m&eacute;dica realizados por las defensas.

La jueza Dolly Fernández no aceptó los pedidos de junta médica realizados por las defensas.

Los intentos de anular el veredicto del jurado popular

En la primera audiencia, realizada el miércoles, las defensas pidieron la nulidad del veredicto del jurado popular que declaró a César Sena culpable por homicidio doblemente agravado y consideró a Emerenciano y Acuña partícipes necesarios. Argumentaron supuestas presiones externas, “contaminación mediática” y fallas en la deliberación del jurado.

El fiscal Martín Bogado rechazó esos planteos y advirtió que algunas declaraciones eran “sumamente graves”, ya que insinuaban conocer dónde habían estado alojados los jurados. Las querellas también se opusieron y recordaron que esos cuestionamientos no fueron planteados durante el debate.

CECILIA1
&nbsp;Cecilia Strzyzowski.&nbsp;

Cecilia Strzyzowski.

Más tensiones por pedidos de junta médica

La defensa de César insistió en la realización de una evaluación psiquiátrica y psicológica integral para analizar su estado mental actual y retrospectivo. En paralelo, los abogados de Emerenciano Sena y Marcela Acuña intentaron introducir estudios y antecedentes médicos para dejar asentado un posible cuadro que, en el futuro, pueda sustentar una solicitud de prisión domiciliaria.

La fiscalía volvió a remarcar que la cesura no es la instancia para discutir inimputabilidad ni eventuales cambios en las condiciones de detención.

Qué se espera para este viernes

Tras rechazar todos los pedidos que exceden el marco de esta etapa procesal, la jueza Dolly Fernández deberá dictar las penas para los tres integrantes del clan Sena y sus colaboradores, en una definición clave dentro del juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cecilia Strzyzowski Justicia
Notas relacionadas
Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cuándo se conocerán las penas contra el Clan Sena
Clan Sena: por qué la Justicia pospuso la lectura de las penas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Violento asalto a un micro de tour de compras de argentinos que iban a Chile: emboscada y robo masivo

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar