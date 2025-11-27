Caso Cecilia Strzyzowski: la Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria del clan Sena y definirá las penas
La jueza Dolly Fernández no aceptó los pedidos de junta médica realizados por las defensas. Tras esta decisión, este viernes se podrá definir las penas para los condenados.
La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria del clan Sena y definirá las penas.
En la segunda audiencia tras el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la Justicia rechazó la estrategia del clan Sena para acceder a prisiones domiciliarias. Tras una jornada con declaraciones y planteos defensivos, este viernes se conocerán las penas que recibirán César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ya declarados culpables.
La audiencia se desarrolló este jueves en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, donde declararon varios testigos. La jueza Dolly Fernández desestimó los pedidos de junta médica que habían presentado las defensas, que buscan dejar asentadas condiciones de salud física o psicológica para intentar, más adelante, un régimen de detención domiciliaria.
La magistrada remarcó que los pedidos para evaluar la salud de los imputados “no corresponden a la etapa de cesura”, cuyo único objetivo es determinar la pena. También aclaró que si bien es posible ordenar estudios médicos “para el control y seguimiento” de personas detenidas, estos no pueden utilizarse con un fin distinto al que establece esta instancia procesal.
Los intentos de anular el veredicto del jurado popular
En la primera audiencia, realizada el miércoles, las defensas pidieron la nulidad del veredicto del jurado popular que declaró a César Sena culpable por homicidio doblemente agravado y consideró a Emerenciano y Acuña partícipes necesarios. Argumentaron supuestas presiones externas, “contaminación mediática” y fallas en la deliberación del jurado.
El fiscal Martín Bogado rechazó esos planteos y advirtió que algunas declaraciones eran “sumamente graves”, ya que insinuaban conocer dónde habían estado alojados los jurados. Las querellas también se opusieron y recordaron que esos cuestionamientos no fueron planteados durante el debate.
Más tensiones por pedidos de junta médica
La defensa de César insistió en la realización de una evaluación psiquiátrica y psicológica integral para analizar su estado mental actual y retrospectivo. En paralelo, los abogados de Emerenciano Sena y Marcela Acuña intentaron introducir estudios y antecedentes médicos para dejar asentado un posible cuadro que, en el futuro, pueda sustentar una solicitud de prisión domiciliaria.
La fiscalía volvió a remarcar que la cesurano es la instancia para discutir inimputabilidad ni eventuales cambios en las condiciones de detención.
Qué se espera para este viernes
Tras rechazar todos los pedidos que exceden el marco de esta etapa procesal, la jueza Dolly Fernández deberá dictar las penas para los tres integrantes del clan Sena y sus colaboradores, en una definición clave dentro del juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski.