Caso Cecilia Strzyzowski: la Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria del clan Sena y definirá las penas

El fiscal Martín Bogado rechazó esos planteos y advirtió que algunas declaraciones eran “sumamente graves”, ya que insinuaban conocer dónde habían estado alojados los jurados. Las querellas también se opusieron y recordaron que esos cuestionamientos no fueron planteados durante el debate.

CECILIA1 Cecilia Strzyzowski.

Más tensiones por pedidos de junta médica

La defensa de César insistió en la realización de una evaluación psiquiátrica y psicológica integral para analizar su estado mental actual y retrospectivo. En paralelo, los abogados de Emerenciano Sena y Marcela Acuña intentaron introducir estudios y antecedentes médicos para dejar asentado un posible cuadro que, en el futuro, pueda sustentar una solicitud de prisión domiciliaria.

La fiscalía volvió a remarcar que la cesura no es la instancia para discutir inimputabilidad ni eventuales cambios en las condiciones de detención.

Qué se espera para este viernes

Tras rechazar todos los pedidos que exceden el marco de esta etapa procesal, la jueza Dolly Fernández deberá dictar las penas para los tres integrantes del clan Sena y sus colaboradores, en una definición clave dentro del juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski.