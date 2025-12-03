Millonaria demanda de Daniela, La Cantante, contra Google: "Fui..."

En las últimas horas se conocieron detalles de la demanda iniciada por Daniela, La Cantante, contra Google y una empresa discográfica. La artista reclama un resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por las demandadas.
Daniela, La Cantante, inició una demanda por daños y perjuicios contra Google y la discográfica Leader Music
Bajo la carátula judicial “PEREZ, DANIELA NOEMI c/ LEADER MUSIC S.A.C.I.M. Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS” se encuentra el reclamo iniciado por Daniela, La Cantante con el respaldo del abogado Gabriel Salgado, contra el gigante digital Google y la discográfica Leader Music S.A.C.I.M. que se iniciara en 2021, por daños y perjuicios. "El objeto de la demanda es obtener un resarcimiento económico por el uso y explotación no autorizada de dos interpretaciones musicales realizadas por mí (“Susanita” y “Ziriguidum”), por parte de Leader Music y Google a través de YouTube y otras plataformas digitales. Esas interpretaciones alcanzaron, sólo en YouTube, más de 1.176 millones de visualizaciones sin abonarme ninguna suma de dinero", comenzó contando la artista.
En el mismo sentido, agregó que "luego de 35 años de trayectoria como cantante de fama internacional, siempre procuré evitar litigios. De hecho, mi intención siempre fue donar parte de lo recaudado con fines benéficos. Sin embargo, no sólo nunca recibí suma de dinero alguna por ese uso, sino que dentro del juicio fui objeto de múltiples ataques personales por parte de las demandadas desacreditando mi trabajo, mi trayectoria, mi vestuario y coreografía, formulando expresiones agraviantes tales como '...con más de 35 años como intérprete musical, no aparece creíble que no sepa lo que es un contrato…' u otras como '…Más allá del buen o mal gusto en la coreografía —que tampoco sería creación de la actora— o del vestuario…'", amplió Daniela.
Google llevó el caso dos veces a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Primero, intentó que el expediente pasara a la Justicia Federal (fuero Civil y Comercial Federal de la Capital), pero la Corte —por unanimidad— decidió que debía continuar en la Justicia Civil, lo que demoró el juicio.
En la segunda oportunidad, presentaron un escrito fuera de plazo y, con fines dilatorios, volvió a llevar el caso al máximo tribunal. La Corte finalmente falló en su contra. Ambos pronunciamientos fueron en septiembre de 2025.
Además, siguió: "Ahora, lo importante es que este juicio no es solamente un expediente ni una discusión técnica sobre derecho y contratos. Es la defensa de una vida entera dedicada a la música, al arte y al público. Son más de 35 años de trabajo, de esfuerzo, de escenarios, de estudios, de sacrificios y de pasión. Lo único que busco es que se reconozca el valor de mi interpretación y el respeto que merece cualquier artista cuando su obra es utilizada sin autorización".
Daniela, La Cantante, se encuentra afectada por la situación. En ese contexto expresó que "pese a los intentos de descalificación, pese a que se cuestionó mi trayectoria, mi estética y hasta mi estilo, me mantuve firme. No por orgullo, sino por convicción. Porque sé lo que significa que te arrebaten tu propio trabajo. Porque sé que detrás de cada canción hay una historia, y detrás de cada intérprete hay una persona".