Millonaria demanda de Daniela, La Cantante, contra Google: "Fui..."

En la segunda oportunidad, presentaron un escrito fuera de plazo y, con fines dilatorios, volvió a llevar el caso al máximo tribunal. La Corte finalmente falló en su contra. Ambos pronunciamientos fueron en septiembre de 2025.

Además, siguió: "Ahora, lo importante es que este juicio no es solamente un expediente ni una discusión técnica sobre derecho y contratos. Es la defensa de una vida entera dedicada a la música, al arte y al público. Son más de 35 años de trabajo, de esfuerzo, de escenarios, de estudios, de sacrificios y de pasión. Lo único que busco es que se reconozca el valor de mi interpretación y el respeto que merece cualquier artista cuando su obra es utilizada sin autorización".

Daniela, La Cantante, se encuentra afectada por la situación. En ese contexto expresó que "pese a los intentos de descalificación, pese a que se cuestionó mi trayectoria, mi estética y hasta mi estilo, me mantuve firme. No por orgullo, sino por convicción. Porque sé lo que significa que te arrebaten tu propio trabajo. Porque sé que detrás de cada canción hay una historia, y detrás de cada intérprete hay una persona".