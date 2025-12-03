En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Banda
ECONOMÍA

Milei cuestionó a quienes hablan de atraso cambiario: "Cualquier apreciación que hagan del tipo de cambio real es berreta"

El presidente Javier Milei brinda habla sobre el tipo de cambio, defiende la elección del esquema de bandas cambiarias actual y se refiere a la acumulación de reservas de su gestión, en su discurso de cierre del encuentro de Líderes de la Rural.

Leé también La policía que se hizo viral en un operativo y fue recibida por Milei estuvo en A24: "Cumplí con mi trabajo"

El evento, organizado por el diario el Cronista Comercial, tiene la presencia también del ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quierno; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Milei el Cronista

El presidente se quejó de quienes comparan la situación actual de la economía con la administración del gobierno de Mauricio Macri en 2017, al destacar el equilibrio fiscal que lleva adelante su gestión. "Quisiera saber cuál es la parte que coincide con el 2017 porque básicamente nunca se hizo el ajuste fiscal. De hecho, cuando el gobierno de Macri asumió en lugar de hacer el ajuste lo que hizo fue aumentar el déficit fiscal. Además, en ningún momento lo corrigió", diferenció las dos gestiones.

En esa línea, reivindicó que su gestión pagó "50 mil millones de dólares de deuda", y acusó a quienes realizan proyecciones de "querer licuar con el hambre de los argentinos, sus errores de pronóstico".

"Cualquier apreciación que hagan del tipo de cambio real es berreta", lanzó contra quienes hablan de retraso cambiario y amplió: "Para saber eso tendría que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, debería ser dios. Le tengo una noticia, los economistas no califican en esa categoría. Solamente, creen que pueden tener ese nivel de conocimiento los fatalmente socialistas".

Noticia en desarrollo...

