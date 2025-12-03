Milei cuestionó a quienes hablan de atraso cambiario: "Cualquier apreciación que hagan del tipo de cambio real es berreta"

Milei el Cronista

El presidente se quejó de quienes comparan la situación actual de la economía con la administración del gobierno de Mauricio Macri en 2017, al destacar el equilibrio fiscal que lleva adelante su gestión. "Quisiera saber cuál es la parte que coincide con el 2017 porque básicamente nunca se hizo el ajuste fiscal. De hecho, cuando el gobierno de Macri asumió en lugar de hacer el ajuste lo que hizo fue aumentar el déficit fiscal. Además, en ningún momento lo corrigió", diferenció las dos gestiones.