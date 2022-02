La Justicia santafesina anuló la condena del femicida de Chiara Páez, el caso que originó el movimiento "Ni Una Menos"

El fallo, que se pronunció el 27 de diciembre pasado pero se conoció hoy, establece que es aplicable al caso una sanción correspondiente a la tentativa de homicidio, cuya escala penal va de 10 a 15 años.

chiara páez.png Chiara Páez.

Verónica Camargo, la madre de Chiara, dijo a Télam que se enteró del fallo por comentarios recibidos anoche y hoy por la prensa, y señaló: "Me indigna que la Corte no me haya notificado de su resolución".

La decisión judicial hace hincapié en la "condición de menor" de Mansilla al momento del hecho y a las normas internacionales que establecen un trato diferente para las infancias en relación a los adultos. Sobre este punto, Camargo dijo que "la única niña era Chiara", que cuando fue asesinada tenía 15 años.

"Un niño no actúa con la frialdad que actuó Mansilla, con las atrocidades y aberraciones que le hicieron a Chiari", dijo la mujer. Además, destacó "la frialdad de llamarme a mí para decirme que Chiara no había regresado a su casa, cuando recién la había matado". Y concluyó: "Eso no es un niño.

La muerte de Chiara Páez y el inicio de "Ni Una Menos"

Chiara Páez tenía de 14 años cuando fue asesinada en 2015 por su novio de entonces 17. La joven estaba embarazada y su cuerpo fue enterrado en la casa de los abuelos de su pareja. En la autopsia se encontraron restos de Oxaprost, un antiinflamatorio que puede ser usado como método abortivo.

Poco después, la periodista Marcela Ojeda escribió un tuit que inició una revolución, con sucesivas convocatorias del colectivo #NiUnaMenos. "Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales... mujeres, todas, bah.. no vamos a levantar la voz? NOS ESTAN MATANDO", decía.