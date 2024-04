La llamativa explicación del padre de la joven que parió y abandonó a su bebé en una concesionaria

Además, detalló el momento del incidente en la concesionaria y contó cómo su hija se sintió mal después de salir del baño. Fue un empleado quien descubrió al bebé en un cajón, mientras ellos esperaban en el auto. "En ningún momento hicimos abandono de persona", subrayó.

pario concesionaria chaco.jpg Juan Carlos Pulzoni, el padre de la joven, es intendente de El Rabón, Santa Fe. Foto: gentileza Diario Chaco.

Pulzoni elogió la rápida acción del personal de la concesionaria y el pronto auxilio de la policía y la ambulancia. En cuanto al estado de su hija, mencionó que estaba en shock, pero ahora quiere hacerse cargo del bebé.

Por otro lado, destacó que el novio de su hija viajará para apoyarla y expresó la dificultad emocional que están enfrentando como familia. En cuanto al bebé, que nació prematuramente y lucha por su vida en neonatología, reveló que desean llamarlo "Nehemías".

“Es un momento que no sé cómo explicar, muy malo. Estamos bastante mal, también por ver los comentarios que hay. Es una situación que no esperábamos y nunca pasamos. No estamos bien. Si Dios quiere vamos a seguir adelante y vamos a seguir acompañando esto para que ella y su bebé sigan adelante. Ojalá el día de mañana, cuando él esté grande, yo pueda contarle la historia”, expresó el hombre.

Dio a luz en una concesionaria de Chaco: qué se sabe del hecho

Según reportes de la prensa local, la mujer, acompañada por su padre, fue a comprar un vehículo e ingresó al baño del establecimiento, donde dio a luz. Posteriormente, dejó al bebé en una cajonera y salió.

Los empleados notaron la demora de la joven y escucharon ruidos procedentes del mueble, lo que los llevó a llamar a la policía. Al lugar acudieron dos oficiales, quienes le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al recién nacido para salvar su vida.

El dueño del comercio informó al medio Diario Chaco que el bebé fue encontrado en un cajón dentro del baño.

bebe.jpg El bebé terminó internado. Foto a modo de ilustración.

Cómo se encuentra el bebé hallado en un cajón

El Hospital Perrando proporcionó un informe detallado sobre el estado de salud del bebé, quien fue internado en estado crítico con un diagnóstico de "prematuro extremo masculino de 700 gramos, con asistencia respiratoria mecánica".

La directora del establecimiento, María Laura Lezcano, habló con A24 y contó que la mujer "entró en shock" tras el sangrado en la concesionaria y que había acudido a su padre para que la ayude tras el episodio. Según dijo, la joven "no sabía que estaba embarazada".

Lezcano contó que la joven estaba tomando anticonceptivos y no tenía ni un solo síntoma del embarazo. En cuanto a la salud de la madre, se supo que presentaba un diagnóstico de "puerperio de parto vaginal no institucional" y estaba en buen estado general. "Ella hoy pidió ver al bebé, está preocupada por la salud de su hijo", concluyó la directora.