La mamá de Cecilia y un dato inédito sobre el papá de su hija: "Es amigo personal de los Sena y los Acuña"

"Quiero aclarar que yo no pido plata nunca a través de ninguna cuenta. Ahora resulta que aparecen cuentas de parte del padre. El padre y yo nos divorciamos hace 24 años. En 24 años jamás tuvo contacto con las nenas ni pasó cuota de alimento. Así que no es el padre del año", comenzó Gloria.

A su vez, advirtió que el padre de Cecilia "fue compañero" de Patricia Acuña, hermana de Marcela. Y continuó: "Es amigo personal de los Acuña y de los Sena. No tengo nada en contra de él, pero no quiero que usen la muerte de la hija para sacar plata".

Marcha Resistencia Cecilia NA.jpg

Por otra parte se mostró indignada al declarar: "La muerte de mi hija no es un negocio. No lo voy a permitir. Yo quiero justicia para mi hija y que esa gente vaya presa. Estoy indignada. No caigan en trampas. Si en algún momento pido algo lo voy a hacer por acá. Nada del tema del padre de Cecilia tiene que ver conmigo", agregó.

Por último, Gloria contó que "crió sola" a sus hijas y que recibió solamente la ayuda de su madre. "Hace 24 años que no le veía la cara al padre y ahora apareció. Así que por favor no le den plata. No donen plata a nadie porque yo no lo pido. Las van a estafar porque son tan hijos de puta que usan la muerte de una criatura para estafar. Son basuras. Antes de donar, comuníquese conmigo", concluyó el mensaje.

La mamá de Cecilia, este viernes por la mañana fue al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Resistencia, donde le exigieron los objetos secuestrados en el marco de la pesquisa con el fin de establecer si pertenecía a su hija.