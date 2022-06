La mamá de la joven encontrada muerta en una comisaría dijo que su hija no tenía señales de ahorcamiento

Según el parte oficial, la chica se ahorcó con una campera. La familia rechaza esa versión ya que el cuerpo de Daiana no posee marcas en el cuello.

“La metieron en la comisaría por disturbios en la calle. Según ellos, se estaba peleando con una chica en la calle, pero solo la detuvieron a ella. Me avisaron a las 5:00 y ayer a las 18:00 me dijeron que mi hija ‘había decidido quitarse la vida’”, aseguró la mamá.

Para la madre de Daiana es imposible que ella se haya suicidado porque estaba preparando todo para mudarse a La Plata con un nuevo proyecto de vida. Daiana tenía un nene de 9 años que hoy queda huérfano.

La familia reclama por justicia

“Estábamos esperando que llegara mi hija. Él (el hijo de Daiana) me preguntaba a qué hora iba a llegar su mamá y no tenía respuesta. Pero no llegó más, me la entregaron en un cajón”.

“No me cierra lo que me dice la policía. La revisamos en el velorio y no tiene marcas de ahorcamiento”, dijo María Laura.

“Queremos una explicación de lo que pasó, queremos justicia. ¿Cómo hizo la persona que la estaba cuidando para no ver que se ahorcó?”, expresó.

Por su parte, la hermana de la joven sostuvo: “Están investigando si esa muerte no fue inducida, no es lógico que se ahorcó. El comisario se lava las manos, a mi mamá le avisaron a las 18 cuando deberían haberle avisado a las 15.30 que fue cuando murió, algo están tapando”, en diálogo con el medio local Laprida Noticias.

Intervienen en la investigación el fiscal de Laprida en coordinación con la UFI N° 7 de Olavarría, y la causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte".

También intervienen la Justicia y Asuntos internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.