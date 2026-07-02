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La misteriosa muerte de dos mellizos terminó con una grave acusación contra su propia madre

La investigación por la muerte de dos mellizos de apenas 18 meses dio un giro decisivo en Estados Unidos luego de que una mujer fuera formalmente acusada de haber provocado el fallecimiento de sus propios hijos.

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La misteriosa muerte de dos mellizos terminó con una grave acusación contra su propia madre

La investigación por la muerte de dos mellizos de apenas 18 meses dio un giro decisivo en Estados Unidos luego de que una mujer fuera formalmente acusada de haber provocado el fallecimiento de sus propios hijos. El caso, que permaneció rodeado de interrogantes durante más de un año, volvió a instalarse en el centro de la escena tras una decisión judicial que conmocionó al estado de Idaho y despertó una fuerte repercusión en todo el país.

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La imputación fue presentada el 29 de junio, cuando la Fiscalía resolvió avanzar con dos cargos de homicidio agravado, una medida que llegó después de una extensa investigación desarrollada por distintas agencias policiales y peritos forenses. La acusada fue arrestada sin ofrecer resistencia en la ciudad de Boise y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso penal.

El expediente comenzó el 1 de mayo de 2025, fecha en la que efectivos de la Policía de Payette acudieron a una vivienda donde encontraron a los dos pequeños sin vida. Los mellizos, un niño y una niña de un año y medio, estaban acostados en una cama que compartían. La dramática escena impactó incluso a los investigadores más experimentados y dio inicio a una causa que, desde el principio, estuvo marcada por el hermetismo.

Durante los primeros meses, las autoridades evitaron brindar precisiones sobre las circunstancias del fallecimiento. Tampoco revelaron cuál era la principal hipótesis de trabajo ni los resultados preliminares de las pericias realizadas sobre los cuerpos. Esa reserva alimentó numerosas especulaciones mientras los especialistas continuaban reuniendo pruebas para determinar qué había ocurrido realmente dentro de la vivienda.

La complejidad del caso obligó a extender la investigación durante más de un año. En ese tiempo se realizaron análisis forenses, estudios médicos y múltiples diligencias destinadas a reconstruir las últimas horas de vida de los niños. Recién cuando los fiscales consideraron que existían elementos suficientes decidieron presentar la acusación formal por homicidio.

El expediente volvió a captar la atención pública después de que la madre de los menores participara, junto a su esposo, en un programa difundido por Children’s Health Defense, una organización conocida por cuestionar la seguridad de las vacunas y que anteriormente fue dirigida por Robert F. Kennedy Jr..

En aquella entrevista, realizada pocos días después de la tragedia familiar, la mujer sostuvo una versión que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y diferentes plataformas digitales. Según afirmó, sus hijos habrían enfermado luego de recibir tres dosis de vacunas, y esa situación habría derivado posteriormente en el fallecimiento de ambos.

Las declaraciones tuvieron una enorme repercusión, especialmente dentro de grupos que promueven teorías antivacunas. Sin embargo, la hipótesis presentada públicamente por la familia nunca estuvo acompañada por evidencia científica ni por documentación médica que permitiera respaldar esa afirmación.

El abogado defensor, Joe Filicetti, reforzó posteriormente esa postura durante una entrevista concedida al canal KTVB. Allí manifestó que, desde su perspectiva, el caso debía interpretarse como una muerte relacionada con la vacunación.

"Lo estaban viendo como una muerte por vacuna, y eso es lo que sigo creyendo", expresó el letrado al medio estadounidense.

No obstante, el propio canal aclaró que el abogado no presentó estudios científicos, informes periciales ni pruebas documentales que sostuvieran esa teoría. Hasta el momento, la defensa tampoco exhibió elementos que contradigan la acusación impulsada por la Fiscalía.

Filicetti también reveló un dato personal sobre su representada: indicó que la mujer dio a luz recientemente a otro bebé, quien nació antes de término. Aunque esa circunstancia no forma parte de la investigación por la muerte de los mellizos, fue mencionada durante la entrevista televisiva.

Mientras tanto, la Fiscalía mantuvo absoluta reserva sobre buena parte de las evidencias reunidas. En el comunicado difundido por la Policía de Payette se confirmó únicamente que la presentación de los cargos fue el resultado de una investigación extensa, apoyada en distintos estudios periciales desarrollados durante meses.

Las autoridades no informaron públicamente cuál fue el elemento determinante que permitió avanzar con la imputación por homicidio agravado ni detallaron cuáles serán las pruebas centrales que presentarán durante el juicio.

Tampoco trascendió inmediatamente si la acusada ya declaró ante el tribunal o si decidió hacer uso de su derecho a guardar silencio mientras su defensa prepara la estrategia judicial que seguirá en las próximas etapas del proceso.

El caso volvió además a abrir un debate público sobre la circulación de información falsa vinculada con la vacunación infantil. Diversos especialistas recordaron que las afirmaciones realizadas por la madre no coinciden con el consenso científico alcanzado durante décadas de investigaciones internacionales.

Los organismos sanitarios más importantes del mundo sostienen que las vacunas atraviesan rigurosos controles antes de ser autorizadas y que su aplicación permitió reducir de manera significativa la incidencia de enfermedades potencialmente mortales en millones de personas.

Entre las instituciones que reiteraron esa postura se encuentra el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que afirma de manera categórica que no existe evidencia científica que establezca una relación entre las vacunas y el autismo, una teoría que ha sido desmentida repetidamente por investigaciones médicas de gran escala.

Durante los últimos años, numerosos trabajos científicos realizados en distintos países analizaron millones de registros sanitarios sin encontrar pruebas que respalden un vínculo causal entre los esquemas de vacunación y los trastornos del espectro autista u otras enfermedades similares.

Las autoridades sanitarias insisten en que las vacunas continúan siendo una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades graves, proteger a la población infantil y evitar brotes epidémicos.

En paralelo, el proceso judicial seguirá su curso mientras la Fiscalía intenta demostrar la responsabilidad penal de la acusada y la defensa busca desacreditar las pruebas reunidas durante la investigación.

El caso promete convertirse en uno de los procesos penales más observados del estado de Idaho debido a la gravedad de los cargos y al fuerte impacto mediático que adquirió desde el momento en que trascendió la muerte de los dos pequeños.

Más allá de las teorías difundidas públicamente por la familia, será la Justicia la encargada de determinar qué ocurrió realmente aquella jornada de mayo de 2025, cuando los mellizos fueron encontrados sin vida dentro de su hogar.

Por ahora, las incógnitas centrales permanecen bajo reserva judicial. Los investigadores continúan evitando revelar información sensible para no comprometer el desarrollo del expediente, mientras las próximas audiencias permitirán conocer con mayor detalle cuáles son las pruebas que sustentan la acusación de homicidio agravado.

La expectativa es alta porque el proceso podría esclarecer definitivamente una tragedia que permaneció envuelta en incertidumbre durante más de un año. Hasta que eso ocurra, la mujer continuará enfrentando dos cargos extremadamente graves, mientras la Fiscalía sostiene que cuenta con evidencia suficiente para llevar el caso a juicio y buscar una condena por la muerte de los mellizos.

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