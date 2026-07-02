Habló por primera vez la madre de Agostina Vega y lanzó un fuerte pedido: "No sabía el mundo oscuro de..."

Durante la conversación con los periodistas también expresó su sorpresa al enterarse de distintos elementos que comenzaron a surgir durante la investigación sobre Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado por el femicidio. Según explicó, jamás imaginó el perfil que describen los investigadores.

"Yo no sabía el mundo oscuro que tenía esta persona", manifestó con evidente angustia, dejando en claro que nunca sospechó que el hombre pudiera estar vinculado con episodios de semejante gravedad.

La madre de Agostina reconoció que todavía no pudo acceder a toda la información incorporada al expediente y que muchos detalles sobre la muerte de su hija le fueron comunicados con extrema cautela por sus familiares. Según explicó, quienes la rodean procuran evitarle un sufrimiento aún mayor mientras avanza la investigación.

"No sé detalles de la muerte de mi hija. Me han contado precavidamente mi familia", afirmó durante la entrevista, reflejando el difícil equilibrio que intenta mantener su entorno entre mantenerla informada y protegerla del impacto emocional que provoca cada nuevo dato conocido.

La mujer aseguró que la noticia golpeó con enorme fuerza a todos los integrantes de la familia y también a los amigos más cercanos de Agostina. Explicó que nadie imaginaba un desenlace tan trágico y que el dolor continúa siendo imposible de describir.

Además del sufrimiento por la pérdida, Heredia relató que enfrenta un proceso emocional extremadamente complejo. Según confesó, cada jornada representa una nueva lucha para intentar aceptar una realidad que todavía siente irreal.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando fue consultada acerca de qué le diría al principal acusado si tuviera la posibilidad de encontrárselo cara a cara durante el juicio.

Lejos de expresar deseos de confrontación, Heredia respondió que ni siquiera puede imaginar un encuentro de esas características.

"No me nace decirle nada, no puedo ni ver sus fotos, no quiero verlo", respondió con firmeza.

Instantes después profundizó ese sentimiento describiendo la enorme repulsión que le provoca pensar en el hombre acusado del crimen.

"Me parece una persona asquerosa, un monstruo", afirmó sin ocultar la indignación que todavía siente al recordar todo lo ocurrido.

La mujer explicó que incluso observar imágenes del sospechoso le resulta insoportable y que imaginar un eventual cruce en una audiencia judicial le genera un profundo rechazo tanto físico como emocional.

Más allá de las actuaciones judiciales, Heredia reveló el drama cotidiano que enfrenta desde la desaparición y posterior muerte de su hija. Confesó que las noches son especialmente difíciles y que los pensamientos no dejan de perseguirla.

"Me acuesto todas las noches y pienso qué se le cruzó por la cabeza, agarrársela de esa forma con mi hija; se me cruza mi hija pidiéndome ayuda", expresó entre lágrimas.

Sus palabras reflejaron la dimensión del duelo que atraviesa la familia, marcada por preguntas que todavía no encuentran respuestas y por el dolor de imaginar los últimos momentos que pudo haber vivido Agostina.

La investigación determinó que la joven había salido el sábado 23 de mayo con destino a la vivienda de Claudio Barrelier, ubicada en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. A partir de ese momento, familiares y allegados comenzaron una intensa búsqueda al perder completamente el contacto con ella.

Durante varios días la incertidumbre fue absoluta. La familia impulsó campañas de difusión, pidió colaboración a la comunidad y aguardó novedades mientras las fuerzas de seguridad desplegaban distintos operativos para intentar reconstruir los movimientos de la joven.

Sin embargo, el desenlace terminó siendo el peor escenario imaginable.

Tras una semana de búsqueda, el cuerpo de Agostina Vega fue encontrado en un descampado situado en el barrio Ampliación Ferreyra, hecho que transformó el caso en una investigación por femicidio y provocó una enorme conmoción en Córdoba.

A partir de los distintos elementos reunidos por los investigadores, Claudio Barrelier quedó detenido e imputado como principal responsable del crimen.

La causa, sin embargo, no se limita únicamente a esa acusación.

Además del presunto autor material, otras tres personas permanecen privadas de su libertad por supuestamente haber colaborado en distintas maniobras destinadas a ocultar el delito.

Se trata de Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero, quienes enfrentan imputaciones por encubrimiento agravado, una figura penal que ahora también forma parte del expediente judicial.

Mientras la investigación continúa avanzando, los fiscales intentan reconstruir con precisión qué ocurrió desde el momento en que Agostina llegó al domicilio del acusado hasta el hallazgo del cuerpo. Para ello analizan pruebas técnicas, testimonios y diferentes elementos incorporados durante los allanamientos realizados en los últimos días.

En paralelo, la difusión pública del caso generó una importante circulación de versiones no confirmadas en redes sociales y distintos ámbitos informales.

Algunas de esas hipótesis intentaron relacionar el asesinato con presuntas organizaciones criminales o supuestos conflictos vinculados al narcotráfico.

Frente a esa situación, Melisa Heredia decidió responder con contundencia, rechazando cualquier intento de instalar teorías que, según sostuvo, no tienen ningún sustento.

"Yo nunca estuve en todo lo que han inventado de mafia peruana", expresó con indignación, buscando poner fin a rumores que, además del dolor por la pérdida de su hija, incrementaron el sufrimiento de toda la familia.

La mujer lamentó profundamente que, en medio de una tragedia de semejante magnitud, hayan comenzado a difundirse versiones que considera falsas y perjudiciales.

"Me sorprende la maldad de la gente", señaló al referirse a quienes difundieron esas especulaciones sin pruebas.

Sus declaraciones dejaron en evidencia otro de los desafíos que enfrentan muchas familias durante investigaciones de alto impacto mediático: convivir con información errónea, comentarios malintencionados y rumores que terminan agravando el padecimiento de quienes buscan únicamente justicia.

Mientras tanto, la familia de Agostina mantiene la expectativa de que el avance de la causa permita reconstruir completamente lo sucedido y establecer todas las responsabilidades penales correspondientes.

Con su incorporación como querellante, Melisa Heredia pretende seguir de cerca cada instancia del proceso y asegurarse de que ninguna línea investigativa quede sin explorar.

El caso continúa bajo investigación judicial y todavía restan pericias, declaraciones y medidas probatorias que podrían aportar nuevos elementos para esclarecer definitivamente el femicidio.

Entretanto, el testimonio de la madre de Agostina se convirtió en uno de los relatos más conmovedores desde que comenzó la investigación. Sus palabras reflejan el dolor inconmensurable de una familia que intenta sobreponerse a una pérdida irreparable, mientras deposita sus esperanzas en que la Justicia logre establecer toda la verdad sobre uno de los crímenes que más conmoción generó en Córdoba durante los últimos meses.