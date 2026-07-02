Intentaba esconder el cuerpo de su novia y la Justicia divina hizo lo suyo: "Minutos después..."

Poco después se confirmó que los fallecidos eran Jessica Folds y Daniel Robbins, quienes mantenían una relación sentimental. Desde ese momento comenzó una intensa investigación destinada a reconstruir las horas previas al hallazgo y determinar qué había ocurrido.

Las primeras pericias permitieron establecer que la mujer había sido asesinada, mientras que el hombre no presentaba lesiones compatibles con una agresión de terceros. Esa diferencia llevó rápidamente a los investigadores a centrar la atención sobre Robbins como el principal responsable del crimen.

La autopsia realizada por el Departamento de Ciencias Forenses de Alabama despejó una de las principales incógnitas. Los especialistas concluyeron que Jessica Folds murió como consecuencia de un estrangulamiento, una lesión compatible con un homicidio.

A partir de esa evidencia, los detectives comenzaron a elaborar la hipótesis que hoy aparece como la más sólida. Según esa reconstrucción, el asesinato habría ocurrido en un lugar diferente, y posteriormente Robbins trasladó el cuerpo hasta el bosque con la intención de ocultarlo y dificultar el trabajo de los investigadores.

Sin embargo, mientras ejecutaba ese plan, el hombre habría sufrido un infarto fulminante que terminó provocándole la muerte antes de que pudiera abandonar la escena.

De esta manera, el supuesto autor del femicidio quedó tendido a pocos metros de la mujer que, según la investigación, acababa de asesinar. El insólito desenlace llamó inmediatamente la atención de las autoridades judiciales, ya que pocas veces un caso de estas características concluye con la muerte del principal sospechoso en el mismo lugar donde intentaba ocultar las pruebas.

El fiscal del Quinto Circuito Judicial, Mike Segrest, explicó públicamente la principal hipótesis del expediente y confirmó que las evidencias recolectadas hasta el momento apuntan a esa secuencia de acontecimientos.

"Murió de un ataque al corazón mientras lo hacía. Sus cuerpos estaban allí mismo, juntos", expresó el funcionario al referirse al momento en que Robbins intentaba ocultar el cadáver de la víctima.

Las declaraciones del fiscal reforzaron la teoría sostenida por los investigadores, aunque todavía quedan interrogantes por resolver.

Uno de ellos es el sitio exacto donde ocurrió el homicidio. Hasta ahora, los peritos no pudieron determinar con precisión el lugar donde Jessica Folds fue atacada, por lo que continúan analizando pruebas y reconstruyendo los desplazamientos realizados antes de llegar al bosque donde finalmente aparecieron ambos cuerpos.

Otra pieza importante de la investigación surgió a partir del testimonio de la exesposa de Robbins, quien aseguró que el hombre tenía antecedentes de problemas cardíacos.

Ese dato cobró relevancia luego de conocerse los resultados de la autopsia, ya que permitiría explicar por qué sufrió un episodio cardíaco fatal mientras realizaba un importante esfuerzo físico para mover el cuerpo de la víctima.

Los especialistas consideran que la combinación entre el esfuerzo, el estrés y sus antecedentes médicos podría haber desencadenado el infarto que terminó con su vida.

Mientras tanto, los investigadores también analizaron cuidadosamente la posición en la que fueron encontrados los cuerpos, un detalle que aportó información sobre los últimos instantes de ambos.

De acuerdo con el informe policial, Jessica Folds fue hallada con las manos sobre la cabeza, mientras que Daniel Robbins permanecía recostado en posición fetal a escasa distancia.

La disposición de ambos cadáveres resultó compatible con la hipótesis de que el hombre se desplomó de manera repentina mientras manipulaba el cuerpo de la mujer.

Aun así, los peritos continúan realizando estudios complementarios para descartar cualquier otra posibilidad y cerrar definitivamente la investigación con respaldo científico.

El hallazgo del camión también pasó a formar parte de las pruebas clave del caso. Los detectives trabajan sobre distintos elementos encontrados tanto en el vehículo como en sus alrededores para reconstruir el recorrido realizado por la pareja antes del desenlace.

Las autoridades sostienen que cada indicio resulta fundamental para establecer una cronología precisa de los hechos y determinar cuánto tiempo permanecieron los cuerpos en el lugar antes de ser descubiertos por los agentes del sheriff.

El caso generó un fuerte impacto entre los habitantes de la zona, donde la noticia se difundió rápidamente debido a las particulares circunstancias que rodearon el hallazgo.

La muerte simultánea de la víctima y del presunto agresor convirtió el expediente en uno de los episodios más llamativos registrados recientemente en el estado de Alabama.

Sin embargo, detrás de esa llamativa secuencia permanece una tragedia profundamente dolorosa para la familia de Jessica Folds.

La mujer era madre de tres hijos adultos, quienes debieron enfrentar la repentina pérdida de su madre en circunstancias extremadamente violentas.

En el obituario difundido tras su fallecimiento, familiares y allegados la recordaron como una persona especialmente querida por quienes la conocían.

"Tenía un corazón de oro, un profundo amor por todos y una sonrisa que iluminaba el mundo", señalaron en el emotivo mensaje con el que despidieron a Jessica.

Esas palabras reflejaron el impacto que provocó su muerte entre amigos y seres queridos, quienes comenzaron a compartir recuerdos y mensajes de afecto tras conocerse la noticia.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta con el objetivo de completar todos los aspectos pendientes del caso, aunque las autoridades consideran que la secuencia principal de los hechos quedó prácticamente establecida gracias a las pruebas forenses reunidas hasta el momento.

Los detectives todavía esperan los resultados de algunos análisis complementarios, especialmente aquellos relacionados con los movimientos previos de la pareja y los elementos secuestrados durante la investigación.

A pesar de ello, la evidencia reunida hasta ahora permite sostener que Jessica Folds fue víctima de un homicidio por estrangulamiento, mientras que Daniel Robbins habría fallecido por causas naturales, producto de un ataque cardíaco ocurrido cuando intentaba ocultar el cuerpo.

El dramático episodio volvió a poner en evidencia las devastadoras consecuencias de la violencia dentro de las relaciones de pareja y el enorme impacto que estos crímenes generan sobre las familias de las víctimas.

Lo que comenzó con un llamado por un vehículo aparentemente abandonado al costado de una carretera terminó revelando un escenario mucho más oscuro: un presunto femicidio, un intento de encubrimiento frustrado y un desenlace absolutamente inesperado que dejó dos personas muertas en medio de un bosque, marcando uno de los casos policiales más impactantes registrados este año en Alabama.